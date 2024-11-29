Совет ЕЭК пообещал стабилизировать цены на сливочное масло в России

Совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн масла в Россию на 6 месяцев
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Импорт сливочного масла в Россию будет возможен, в том числе, из Ирана и Индии
Импорт сливочного масла в Россию будет возможен, в том числе, из Ирана и Индии Фото:

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об отмене пошлины на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию сроком на шесть месяцев. Эта мера направлена на стабилизацию цен и предотвращение возможного дефицита продукта.

«Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита», — передает сообщение ЕЭК РИА Новости. Там добавили, что пошлина на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию отменена на срок шесть месяцев.

Импорт возможен, в том числе, из Ирана и Индии. Мера вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Согласно организации «Союзмолоко», с начала 2023 года себестоимость производства масла возросла, в результате чего его цена увеличилась на 70%. В октябре средняя стоимость сливочного масла в России также выросла на 5,1%. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных назвал низкую рентабельность возможной причиной роста цен, аналогично тому, как это происходило с ценами на яйца во второй половине 2023 года, передает «Царьград».

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об отмене пошлины на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию сроком на шесть месяцев. Эта мера направлена на стабилизацию цен и предотвращение возможного дефицита продукта. «Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита», — передает сообщение ЕЭК РИА Новости. Там добавили, что пошлина на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию отменена на срок шесть месяцев. Импорт возможен, в том числе, из Ирана и Индии. Мера вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Согласно организации «Союзмолоко», с начала 2023 года себестоимость производства масла возросла, в результате чего его цена увеличилась на 70%. В октябре средняя стоимость сливочного масла в России также выросла на 5,1%. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных назвал низкую рентабельность возможной причиной роста цен, аналогично тому, как это происходило с ценами на яйца во второй половине 2023 года, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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