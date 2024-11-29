В МВД объяснили, кому нужно продлить водительские права до конца 2024 года

До конца декабря 2024 года водителям нужно заменить права, срок действия которых истекал 1 января 2022 года. В 2022 году правительство автоматически продлило их на три года — и с 1 января 2025 года использовать их будет нельзя. Об этом сообщили в МВД России в ответ на запрос URA.RU.
Правительство РФ объявляло автопродление водительских удостоверений дважды — в марте 2022 года и декабре 2023 года. Эта мера коснулась документов, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
«Действие российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года продлены на три года <...> Таким образом, заменить водительское удостоверение необходимо до истечения срока действия (с учетом его продления)», — заявили в ведомстве.
Действие прав продлевалось с момента истечения срока. Соответственно, водительские удостоверения, срок действия которых завершался 1 января 2022 года, продлевались до 1 января 2025 года. Задуматься об их замене нужно уже сейчас. Соответственно, права, срок действия которых истекает 1 января 2023 года, нужно будет заменить до 1 января 2026 года.
В 2022 году правительство выпустило постановление от 12 марта 2022 года №353б об автоматическом продлении на три года некоторых водительских удостоверений. Оно касалось тех прав, срок действия которых истекает или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Затем этот срок был изменен: до 31 декабря 2025 года. Поэтому, если у человека права истекают в ноябре 2025 года, то он должен их продлить в 2028 году.
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