Под Нижним Тагилом в ДТП с иномарками погибли два человека. Фото

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
Экипажи ДПС регулируют движение на участке (архивное фото) Фото:

На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором насмерть разбились два человека. По предварительным данным, столкнулись машины Hyundai и Fiat, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«В результате аварии два человека погибли, количество раненых устанавливается», — следует из сообщения. Движение на участке регулируют экипажи ДПС.

На данный момент инспекторы проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. «Призываем автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и аккуратному вождению», — отметили в ведомстве.

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На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором насмерть разбились два человека. По предварительным данным, столкнулись машины Hyundai и Fiat, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате аварии два человека погибли, количество раненых устанавливается», — следует из сообщения. Движение на участке регулируют экипажи ДПС. На данный момент инспекторы проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. «Призываем автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и аккуратному вождению», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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