На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором насмерть разбились два человека. По предварительным данным, столкнулись машины Hyundai и Fiat, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«В результате аварии два человека погибли, количество раненых устанавливается», — следует из сообщения. Движение на участке регулируют экипажи ДПС.
На данный момент инспекторы проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. «Призываем автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и аккуратному вождению», — отметили в ведомстве.
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