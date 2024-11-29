Происшествия ДТП Под Нижним Тагилом в ДТП с иномарками погибли два человека. Фото 29 ноября 2024 в 20:16 Размер текста - 17 + Экипажи ДПС регулируют движение на участке (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором насмерть разбились два человека. По предварительным данным, столкнулись машины Hyundai и Fiat, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате аварии два человека погибли, количество раненых устанавливается», — следует из сообщения. Движение на участке регулируют экипажи ДПС. На данный момент инспекторы проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. «Призываем автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и аккуратному вождению», — отметили в ведомстве. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором насмерть разбились два человека. По предварительным данным, столкнулись машины Hyundai и Fiat, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате аварии два человека погибли, количество раненых устанавливается», — следует из сообщения. Движение на участке регулируют экипажи ДПС. На данный момент инспекторы проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. «Призываем автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и аккуратному вождению», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям