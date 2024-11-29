Baza: восьмиклассница из Петербурга отравилась снюсом на уроке биологии

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Девочке стало плохо во время второго урока, пишет Baza
Девочке стало плохо во время второго урока, пишет Baza Фото:

На уроке биологии восьмиклассница из Петербурга отравилась снюсом. 28 ноября 14-летняя девочка почувствовала себя плохо во время второго урока.

«Восьмиклассница из петербургской школы отравилась снюсом на уроке биологии», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что девочка почувствовала недомогание во время второго урока. Она вышла в коридор, выпила много воды, а затем вернулась в класс, где ее стошнило.

В школе вызвали скорую, и девочка рассказала, что перед уроками употребила снюс, который сама купила, а также угостила табаком одноклассника. В результате она была госпитализирована с диагнозом токсического отравления табаком и никотином в состоянии средней тяжести. Одноклассника также обследовали врачи, передали в telegram-канале.

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На уроке биологии восьмиклассница из Петербурга отравилась снюсом. 28 ноября 14-летняя девочка почувствовала себя плохо во время второго урока. «Восьмиклассница из петербургской школы отравилась снюсом на уроке биологии», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что девочка почувствовала недомогание во время второго урока. Она вышла в коридор, выпила много воды, а затем вернулась в класс, где ее стошнило. В школе вызвали скорую, и девочка рассказала, что перед уроками употребила снюс, который сама купила, а также угостила табаком одноклассника. В результате она была госпитализирована с диагнозом токсического отравления табаком и никотином в состоянии средней тяжести. Одноклассника также обследовали врачи, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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