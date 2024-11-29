Генпрокурор Краснов помог челябинскому бизнесмену вернуть 3 млн рублей долга

29 ноября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Деньги за контракт задолжала мэрия Троицка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Троицка Челябинской области вернула предпринимателю долги в размере более трех миллионов рублей за установленное уличное освещение после прямого поручения генпрокурора Игоря Краснова. Средства за выполненные работы администрация не выплачивала порядка восьми месяцев. «На личный прием к генеральному прокурору Игорю Краснову в Челябинске обратился представитель индивидуального предпринимателя, которому администрация Троицка восемь месяцев безосновательно не оплачивала работу по монтажу объектов уличного освещения на сумму более трех миллионов рублей. Во исполнение прямого поручения генпрокурора России прокуратурой области незамедлительно проведена проверка, принятыми мерами реагирования долг перед предпринимателем полностью погашен», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. После визита в Челябинск генпрокурора РФ губернатор Алексей Текслер потребовал расторгнуть трудовой контракт с руководителем Госжилинспекции региона Рашидой Ковалевой. Кроме того, он устроил разнос представителям коммунального бизнеса и чиновникам, работающим в этой сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Троицка Челябинской области вернула предпринимателю долги в размере более трех миллионов рублей за установленное уличное освещение после прямого поручения генпрокурора Игоря Краснова. Средства за выполненные работы администрация не выплачивала порядка восьми месяцев. «На личный прием к генеральному прокурору Игорю Краснову в Челябинске обратился представитель индивидуального предпринимателя, которому администрация Троицка восемь месяцев безосновательно не оплачивала работу по монтажу объектов уличного освещения на сумму более трех миллионов рублей. Во исполнение прямого поручения генпрокурора России прокуратурой области незамедлительно проведена проверка, принятыми мерами реагирования долг перед предпринимателем полностью погашен», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. После визита в Челябинск генпрокурора РФ губернатор Алексей Текслер потребовал расторгнуть трудовой контракт с руководителем Госжилинспекции региона Рашидой Ковалевой. Кроме того, он устроил разнос представителям коммунального бизнеса и чиновникам, работающим в этой сфере.