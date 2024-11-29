После визита генпрокурора Краснова начальник челябинской ГЖИ уйдет в отставку

29 ноября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Главный «надзиратель» за челябинскими коммунальщиками Рашида Ковалева уйдет в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области После визита в Челябинск генпрокурора РФ губернатор Алексей Текслер потребовал уволить начальника Госжилинспекции Челябинской области Рашиду Ковалеву. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона. «Конечно, меня не устраивает работа Государственной жилищной инспекции. Повторюсь, мы сколько угодно можем знать и владеть нормативной базой, но мне надо, чтобы этим процессом реально управляли. Поэтому, коллеги, я вот, Андрей Михайлович (Фалейчик, замгубернатора по ЖКХ — ред.), к вам обращаюсь. Нам нужно с нынешним руководством ГЖИ проститься и назначить руководство, которое бы реально процессом управляло!» — заявил Текслер на совещании по поводу ситуации в коммунальной сфере. с 2006 по 2018 год Ковалева работала в управлении ЖКХ мэрии Челябинска в должности главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела правового обеспечения и реформирования ЖКХ. С 2018 по 2021 год возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики региона, после чего была назначена начальником ГЖИ. О том, что в сфере ЖКХ предстоят серьезные изменения, в том числе кадровые, Текслер сообщил 28 ноября после визита в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова. Краснов получил множество жалоб от жителей на затопленные фекалиями подвалы, а также проблемы с подачей воды и антисанитарию в помещениях. Краснов дал поручение прокурору области Игорю Донгаузеру провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, управляющих компаний, дать уголовно-правовую оценку их действиям и бездействию. Он заявил, что нужно разобраться, куда и как тратятся деньги жителей, а также связаны ли они обслуживающие организации с чиновниками. Глава региона собрал 29 ноября руководителей муниципалитетов и представителей коммунального бизнеса. Фактически обсуждение состояния ЖКХ и подготовки к отопительному сезону превратилось в разнос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После визита в Челябинск генпрокурора РФ губернатор Алексей Текслер потребовал уволить начальника Госжилинспекции Челябинской области Рашиду Ковалеву. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона. «Конечно, меня не устраивает работа Государственной жилищной инспекции. Повторюсь, мы сколько угодно можем знать и владеть нормативной базой, но мне надо, чтобы этим процессом реально управляли. Поэтому, коллеги, я вот, Андрей Михайлович (Фалейчик, замгубернатора по ЖКХ — ред.), к вам обращаюсь. Нам нужно с нынешним руководством ГЖИ проститься и назначить руководство, которое бы реально процессом управляло!» — заявил Текслер на совещании по поводу ситуации в коммунальной сфере. с 2006 по 2018 год Ковалева работала в управлении ЖКХ мэрии Челябинска в должности главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела правового обеспечения и реформирования ЖКХ. С 2018 по 2021 год возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики региона, после чего была назначена начальником ГЖИ. О том, что в сфере ЖКХ предстоят серьезные изменения, в том числе кадровые, Текслер сообщил 28 ноября после визита в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова. Краснов получил множество жалоб от жителей на затопленные фекалиями подвалы, а также проблемы с подачей воды и антисанитарию в помещениях. Краснов дал поручение прокурору области Игорю Донгаузеру провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, управляющих компаний, дать уголовно-правовую оценку их действиям и бездействию. Он заявил, что нужно разобраться, куда и как тратятся деньги жителей, а также связаны ли они обслуживающие организации с чиновниками. Глава региона собрал 29 ноября руководителей муниципалитетов и представителей коммунального бизнеса. Фактически обсуждение состояния ЖКХ и подготовки к отопительному сезону превратилось в разнос.