SHOT: полуторамиллиардный долг Блиновской внезапно исчез

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая находится в СИЗО, официально больше ничего не должна российской налоговой. Полуторамиллиардный долг блогера внезапно полностью исчез. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Официально королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой», — пишет telegram-канал. Там добавили, что налоговый юрист Блиновской заявил, что пока не понимает, как это произошло.
Ранее суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Такое решение было принято после заявления самой Блиновской. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолженность.
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