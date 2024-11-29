Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую судьбу Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном будущее Украины. Он выразил благодарность Парижу за помощь в усилении противовоздушной обороны страны.
«Провел продуктивный разговор с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за готовность Франции помочь с насущным усилением противовоздушной обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Также украинский лидер добавил, что Париж ускорил процесс передачи Киеву самолетов Mirage. Он отметил, что Франция осознает вызовы, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул важность приглашения украинской стороны в НАТО, расширения дальнобойных возможностей и подготовки украинских бригад через тренировочные миссии на территории Украины.
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