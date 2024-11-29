Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую судьбу Украины

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Зеленский поблагодарил Макрона за ускорение передачи самолетов Mirage
Зеленский поблагодарил Макрона за ускорение передачи самолетов Mirage Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном будущее Украины. Он выразил благодарность Парижу за помощь в усилении противовоздушной обороны страны.

«Провел продуктивный разговор с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за готовность Франции помочь с насущным усилением противовоздушной обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.  

Также украинский лидер добавил, что Париж ускорил процесс передачи Киеву самолетов Mirage. Он отметил, что Франция осознает вызовы, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул важность приглашения украинской стороны в НАТО, расширения дальнобойных возможностей и подготовки украинских бригад через тренировочные миссии на территории Украины.

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Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном будущее Украины. Он выразил благодарность Парижу за помощь в усилении противовоздушной обороны страны. «Провел продуктивный разговор с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за готовность Франции помочь с насущным усилением противовоздушной обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.   Также украинский лидер добавил, что Париж ускорил процесс передачи Киеву самолетов Mirage. Он отметил, что Франция осознает вызовы, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул важность приглашения украинской стороны в НАТО, расширения дальнобойных возможностей и подготовки украинских бригад через тренировочные миссии на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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