Москвичи и гости столицы оценили лед на открытии катка на ВДНХ
Чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс на ВДНХ, где 29 ноября открылся самый большой в Москве и главный в России каток. Спортсменка порадовала своих поклонников, показав такие спортивные элементы, как перебежки и фонарики.
В честь начала зимнего сезона выставочного комплекса развернулось целое шоу. Самые яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.
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