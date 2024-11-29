Легендарная фигуристка Туктамышева открыла самый большой каток в Москве. Фоторепортаж

29 ноября 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Москвичи и гости столицы оценили лед на открытии катка на ВДНХ Фото: Роман Наумов © URA.RU Чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс на ВДНХ, где 29 ноября открылся самый большой в Москве и главный в России каток. Спортсменка порадовала своих поклонников, показав такие спортивные элементы, как перебежки и фонарики. В честь начала зимнего сезона выставочного комплекса развернулось целое шоу. Самые яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс на ВДНХ, где 29 ноября открылся самый большой в Москве и главный в России каток. Спортсменка порадовала своих поклонников, показав такие спортивные элементы, как перебежки и фонарики. В честь начала зимнего сезона выставочного комплекса развернулось целое шоу. Самые яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.