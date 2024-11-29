29 ноября 2024

Легендарная фигуристка Туктамышева открыла самый большой каток в Москве. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие самого большого катка на ВДНХ. Москва
Москвичи и гости столицы оценили лед на открытии катка на ВДНХ Фото:

Чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс на ВДНХ, где 29 ноября открылся самый большой в Москве и главный в России каток. Спортсменка порадовала своих поклонников, показав такие спортивные элементы, как перебежки и фонарики.

В честь начала зимнего сезона выставочного комплекса развернулось целое шоу. Самые яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева провела мастер-класс на ВДНХ, где 29 ноября открылся самый большой в Москве и главный в России каток. Спортсменка порадовала своих поклонников, показав такие спортивные элементы, как перебежки и фонарики. В честь начала зимнего сезона выставочного комплекса развернулось целое шоу. Самые яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...