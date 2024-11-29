Стало известно о планах соратника Трампа по поводу санкций

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации избранного президента США Кит Келлог представил собственный мирный план по СВО. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Линии фронта будут заморожены и будет введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение — только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину», — говорится в статье CNN о планах Келлога.
В план Келлога также входит введение специального сбора на экспорт российских энергоресурсов для финансирования восстановления Украины. Речь пойдет и об отказе Киева от вооруженного захвата новых российских территорий.
Келлог утверждает, что дипломатическое решение конфликта будет возможно при следующем президенте России. Он также рассматривает возможность сохранения за Россией территорий, потерянных Украиной, в обмен на гарантии вступления Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил ранее об условиях для урегулирования конфликта, которые удовлетворят Москву. Они подразумевают вывод украинских войск из новых российских территорий, отказ Киева от планов вступления в НАТО, отмену западных санкций против России и установление нейтрального статуса Украины. Der Spiegel в связи с этим назвал задачу Келлога по урегулированию «едва выполнимой».
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