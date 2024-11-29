29 ноября 2024

Стало известно о планах соратника Трампа по поводу санкций

CNN: будущий посланник США по Украине предлагал снять санкции с России
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Санкции США могут быть сняты с РФ при новом главе Белого дома
Санкции США могут быть сняты с РФ при новом главе Белого дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации избранного президента США Кит Келлог представил собственный мирный план по СВО. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Линии фронта будут заморожены и будет введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение — только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину», — говорится в статье CNN о планах Келлога.

В план Келлога также входит введение специального сбора на экспорт российских энергоресурсов для финансирования восстановления Украины. Речь пойдет и об отказе Киева от вооруженного захвата новых российских территорий.

Келлог утверждает, что дипломатическое решение конфликта будет возможно при следующем президенте России. Он также рассматривает возможность сохранения за Россией территорий, потерянных Украиной, в обмен на гарантии вступления Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил ранее об условиях для урегулирования конфликта, которые удовлетворят Москву. Они подразумевают вывод украинских войск из новых российских территорий, отказ Киева от планов вступления в НАТО, отмену западных санкций против России и установление нейтрального статуса Украины. Der Spiegel в связи с этим назвал задачу Келлога по урегулированию «едва выполнимой».

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Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации избранного президента США Кит Келлог представил собственный мирный план по СВО. Об этом сообщает телеканал CNN. «Линии фронта будут заморожены и будет введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение — только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину», — говорится в статье CNN о планах Келлога. В план Келлога также входит введение специального сбора на экспорт российских энергоресурсов для финансирования восстановления Украины. Речь пойдет и об отказе Киева от вооруженного захвата новых российских территорий. Келлог утверждает, что дипломатическое решение конфликта будет возможно при следующем президенте России. Он также рассматривает возможность сохранения за Россией территорий, потерянных Украиной, в обмен на гарантии вступления Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил ранее об условиях для урегулирования конфликта, которые удовлетворят Москву. Они подразумевают вывод украинских войск из новых российских территорий, отказ Киева от планов вступления в НАТО, отмену западных санкций против России и установление нейтрального статуса Украины. Der Spiegel в связи с этим назвал задачу Келлога по урегулированию «едва выполнимой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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