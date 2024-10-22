Путин обнулил «мирную конференцию» Зеленского по Украине

Си Цзиньпин, Моди, Рамафоза и Сиси выбрали совсем другой саммит — в России

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Президент РФ Владимир Путин обговорил с "Друзьями мира" ситуацию в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин обговорил с "Друзьями мира" ситуацию в зоне СВО
статья из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент РФ Владимир Путин обнулил вторую «мирную конференцию» по Украине Владимира Зеленского. Пока Зеленский только пытается собрать лидеров Запада на свой форум, Путин уже сделал это: лидеры Китая, Индии, ЮАР и Египта приехали в Россию на саммит БРИКС. Как объясняли URA.RU эксперты, украинская тема за последние 2,5 года закрепилась в повестке двусторонних переговоров — Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Сирил Рамафоза имеют свои мирные инициативы и призывают Москву и Киев к завершению конфликта.

Лидер Китая Си Цзиньпин одним из первых выступил с мирной инициативой по Украине
Лидер Китая Си Цзиньпин одним из первых выступил с мирной инициативой по Украине
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Официально саммит БРИКС в Казани начнет свою работу 23 октября. Сегодня вечером Путин даст неформальный обед для всех высоких гостей, а день он использовал для встреч со своими коллегами в двустороннем формате, передает с места событий корреспондент URA.RU. Символично, что первые переговоры на полях саммита БРИКС Путин провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоит также двусторонка с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси.

Это, конечно, не полноценные переговоры — встречи проходят в формате бесед. Но, как сказали URA.RU эксперты, наверняка даже в непродолжительном разговоре политики не обошли тему украинского конфликта — того, что касается текущей ситуации и урегулирования кризиса.

Каждый из собеседников Путина, напоминает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, за 2,5 года конфликта пытался в той или иной мере повлиять на ход событий. Свой мирный план в феврале 2023 года предложил Китай. В июне 2023 года группа африканских стран во главе с Рамафозой приезжала в Санкт-Петербург со своей мирной инициативой. В этом году индийский премьер Моди обсуждал урегулирование конфликта с Путиным в Москве, а после — с Зеленским в Киеве.

Из последних заметных событий на мирном треке — создание платформы «Друзья мира». Ее инициаторами на площадке Генассамблеи ООН стали Китай и Бразилия. Мирный план из шести пунктов обнародован еще в мае (его одобрили более 110 стран), но саму платформу создали в сентябре. КНР и Бразилия намерены объединить как можно больше стран Глобального Юга для озвучивания «более объективных, сбалансированных и рациональных мнений». К платформе уже присоединились 15 государств, в том числе Египет. Главное, к чему призывают «друзья мира» — диалог и переговоры.

Владимир Зеленский не признает платформу "Друзья мира"
Фото: Официальный сайт президента Украины

Впрочем, Зеленский назвал эту платформу «деструктивной», «попыткой добиться затишья» и обиделся, что Украину никто ни о чем не спросил. А госсекретарь США Энтони Блинкен прямо на заседании Совбеза ООН усомнился в справедливости предложений «Друзей мира» и дал понять, что в любой мирной инициативе, от кого бы она ни исходила, важны интересы Украины, а не просто мир. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано вообще считает, что инициатива Китая и Бразилии «может привести к новым разногласиям».

По словам политолога Михайлова, символично, что страны, которые выступают за реальное мирное урегулирование украинского кризиса, входят в БРИКС и приехали в Россию на саммит. «Ни одно из этих государств, ни один из наших партнеров не отвернулся от России, когда Запад начал обкладывать ее санкциями, — отметил эксперт. — И сегодня они еще раз продемонстрировали, что стремятся к миру в глобальном смысле. Поэтому, конечно, без обсуждения военно-политической повестки не обошлось — Россия, как и ее партнеры, заинтересованы в стабильном, мирном развитии».

«Друзьям мира», которым Путин не устает говорить, что РФ никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, важно понять, что сейчас происходит в зоне СВО, поэтому украинская тематика, пусть и коротко, но наверняка затрагивалась на встречах и будет обсуждаться в кулуарах, полагает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Конечно, это не обсуждение каких-то фундаментальных вещей, но нашим партнерам надо понимать, как меняется ситуация. Если на глобальном уровне развертывается движение за мир, которое исходит от авторитетных лидеров Китая и Бразилии, безусловно, это повод для разговора, — полагает эксперт. –

В отличие от «мирных конференций» Зеленского, которые выступают за мир для Украины, «Друзья мира» выступают за мир во всем мире, а не только на Украине. Речь идет о создании системы глобальной стратегической стабильности. А это — принципиально другой, более высокий уровень. Площадка саммита БРИКС вполне подходит для обсуждения этих вопросов, мирных инициатив с той точки зрения, что она демонстрирует волю руководства и народов стран мирового большинства к созданию условий, благоприятных для развития», — отметил Волчков.

Однако «Друзьям мира», с которыми сегодня встретился Путин, придется столкнуться с неприятием их мирных идей не только Украиной, но и Западом, убежден военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Любое миротворческое начало, которое будет идти от Китая, от Бразилии, еще от кого-то, будет стопориться Соединенными Штатами Америки и их союзниками. У них совсем другая политика — политика, направленная на ликвидацию государственности России, так называемая „стоп-Россия“. То есть все должно делаться, по их мнению, в ущерб России и против нее. Поэтому пока можно говорить лишь, что переговорный процесс будет долгим. Но площадка БРИКС дает рациональное зерно, и чтобы прийти к какому-то решению, надо просто сесть и начать разговаривать. Что лидеры и делают», — заключил Матвийчук.

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Президент РФ Владимир Путин обнулил вторую «мирную конференцию» по Украине Владимира Зеленского. Пока Зеленский только пытается собрать лидеров Запада на свой форум, Путин уже сделал это: лидеры Китая, Индии, ЮАР и Египта приехали в Россию на саммит БРИКС. Как объясняли URA.RU эксперты, украинская тема за последние 2,5 года закрепилась в повестке двусторонних переговоров — Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Сирил Рамафоза имеют свои мирные инициативы и призывают Москву и Киев к завершению конфликта. Официально саммит БРИКС в Казани начнет свою работу 23 октября. Сегодня вечером Путин даст неформальный обед для всех высоких гостей, а день он использовал для встреч со своими коллегами в двустороннем формате, передает с места событий корреспондент URA.RU. Символично, что первые переговоры на полях саммита БРИКС Путин провел с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоит также двусторонка с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси. Это, конечно, не полноценные переговоры — встречи проходят в формате бесед. Но, как сказали URA.RU эксперты, наверняка даже в непродолжительном разговоре политики не обошли тему украинского конфликта — того, что касается текущей ситуации и урегулирования кризиса. Каждый из собеседников Путина, напоминает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, за 2,5 года конфликта пытался в той или иной мере повлиять на ход событий. Свой мирный план в феврале 2023 года предложил Китай. В июне 2023 года группа африканских стран во главе с Рамафозой приезжала в Санкт-Петербург со своей мирной инициативой. В этом году индийский премьер Моди обсуждал урегулирование конфликта с Путиным в Москве, а после — с Зеленским в Киеве. Из последних заметных событий на мирном треке — создание платформы «Друзья мира». Ее инициаторами на площадке Генассамблеи ООН стали Китай и Бразилия. Мирный план из шести пунктов обнародован еще в мае (его одобрили более 110 стран), но саму платформу создали в сентябре. КНР и Бразилия намерены объединить как можно больше стран Глобального Юга для озвучивания «более объективных, сбалансированных и рациональных мнений». К платформе уже присоединились 15 государств, в том числе Египет. Главное, к чему призывают «друзья мира» — диалог и переговоры. Впрочем, Зеленский назвал эту платформу «деструктивной», «попыткой добиться затишья» и обиделся, что Украину никто ни о чем не спросил. А госсекретарь США Энтони Блинкен прямо на заседании Совбеза ООН усомнился в справедливости предложений «Друзей мира» и дал понять, что в любой мирной инициативе, от кого бы она ни исходила, важны интересы Украины, а не просто мир. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано вообще считает, что инициатива Китая и Бразилии «может привести к новым разногласиям». По словам политолога Михайлова, символично, что страны, которые выступают за реальное мирное урегулирование украинского кризиса, входят в БРИКС и приехали в Россию на саммит. «Ни одно из этих государств, ни один из наших партнеров не отвернулся от России, когда Запад начал обкладывать ее санкциями, — отметил эксперт. — И сегодня они еще раз продемонстрировали, что стремятся к миру в глобальном смысле. Поэтому, конечно, без обсуждения военно-политической повестки не обошлось — Россия, как и ее партнеры, заинтересованы в стабильном, мирном развитии». «Друзьям мира», которым Путин не устает говорить, что РФ никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, важно понять, что сейчас происходит в зоне СВО, поэтому украинская тематика, пусть и коротко, но наверняка затрагивалась на встречах и будет обсуждаться в кулуарах, полагает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Конечно, это не обсуждение каких-то фундаментальных вещей, но нашим партнерам надо понимать, как меняется ситуация. Если на глобальном уровне развертывается движение за мир, которое исходит от авторитетных лидеров Китая и Бразилии, безусловно, это повод для разговора, — полагает эксперт. – Однако «Друзьям мира», с которыми сегодня встретился Путин, придется столкнуться с неприятием их мирных идей не только Украиной, но и Западом, убежден военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Любое миротворческое начало, которое будет идти от Китая, от Бразилии, еще от кого-то, будет стопориться Соединенными Штатами Америки и их союзниками. У них совсем другая политика — политика, направленная на ликвидацию государственности России, так называемая „стоп-Россия“. То есть все должно делаться, по их мнению, в ущерб России и против нее. Поэтому пока можно говорить лишь, что переговорный процесс будет долгим. Но площадка БРИКС дает рациональное зерно, и чтобы прийти к какому-то решению, надо просто сесть и начать разговаривать. Что лидеры и делают», — заключил Матвийчук.
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