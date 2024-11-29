Свердловский мэр-взяточник рвется на свободу из колонии

Осужденный экс-глава Пышминского ГО просит выпустить его из колонии

29 ноября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит заявление 18 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятку, подал ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни. Информация об этом появилась на сайте Свердловского областного суда. «Апелляция об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 УК РФ», — говорится в карточке. Суд рассмотрит заявление 18 декабря. В период с сентября 2014-го по декабрь 2019 года Соколов получил взятку 450 тысяч рублей в виде стройматериалов, а также незаконного демонтажа веранды и строительства новой в своем доме. В обмен он обещал покровительство директору МУП «Водоканалсервис». Уголовное дело в отношении Соколова возбудили летом 2022-го, приговор вынесли в марте 2024-го. Помимо восьми лет колонии, его приговорили к штрафу в 15 миллионов рублей. Соколову также запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятку, подал ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни. Информация об этом появилась на сайте Свердловского областного суда. «Апелляция об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 УК РФ», — говорится в карточке. Суд рассмотрит заявление 18 декабря. В период с сентября 2014-го по декабрь 2019 года Соколов получил взятку 450 тысяч рублей в виде стройматериалов, а также незаконного демонтажа веранды и строительства новой в своем доме. В обмен он обещал покровительство директору МУП «Водоканалсервис». Уголовное дело в отношении Соколова возбудили летом 2022-го, приговор вынесли в марте 2024-го. Помимо восьми лет колонии, его приговорили к штрафу в 15 миллионов рублей. Соколову также запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение пяти лет.