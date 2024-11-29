Общество Спецназ ворвался в проститутошную в центре Екатеринбурга. Видео В Екатеринбурге обнаружили нелегальный интим-салон 30 ноября 2024 в 00:47 Размер текста - 17 + Против работницы составили протокол по статье 6.11 за занятие проституцией (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге 29 ноября оперативники накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа. «Проверочную закупку в массажном салоне для мужчин организовали оперативники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Ранее данное заведение уже подвергалось полицейской проверке, после которой было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией», — сообщает полицейский telegram-канал «Патрульный участок». В заведении обнаружили игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Полиция застала за работой одну из девушек, против нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). telegram-канал «Патрульный участок»/a> Фото: telegram-канал «Патрульный участок»/a> Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 29 ноября оперативники накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа. «Проверочную закупку в массажном салоне для мужчин организовали оперативники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Ранее данное заведение уже подвергалось полицейской проверке, после которой было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией», — сообщает полицейский telegram-канал «Патрульный участок». В заведении обнаружили игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Полиция застала за работой одну из девушек, против нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям