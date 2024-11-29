29 ноября 2024

Спецназ ворвался в проститутошную в центре Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге обнаружили нелегальный интим-салон
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Против работницы составили протокол по статье 6.11 за занятие проституцией (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 29 ноября оперативники накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа.

«Проверочную закупку в массажном салоне для мужчин организовали оперативники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Ранее данное заведение уже подвергалось полицейской проверке, после которой было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией», — сообщает полицейский telegram-канал «Патрульный участок».

В заведении обнаружили игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Полиция застала за работой одну из девушек, против нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

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Фото:

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В Екатеринбурге 29 ноября оперативники накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа. «Проверочную закупку в массажном салоне для мужчин организовали оперативники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Ранее данное заведение уже подвергалось полицейской проверке, после которой было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией», — сообщает полицейский telegram-канал «Патрульный участок». В заведении обнаружили игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Полиция застала за работой одну из девушек, против нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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