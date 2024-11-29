Спецназ ворвался в проститутошную в центре Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге 29 ноября оперативники накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа.
«Проверочную закупку в массажном салоне для мужчин организовали оперативники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Ранее данное заведение уже подвергалось полицейской проверке, после которой было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией», — сообщает полицейский telegram-канал «Патрульный участок».
В заведении обнаружили игры для взрослых, маски для ролевых игр, женское нижнее белье, презервативы и многое другое. Полиция застала за работой одну из девушек, против нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).
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