Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении о готовности отдать освобожденные территории раскрыл намерение начать войну Украины в составе НАТО с Россией. Такую оценку дал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Короче, [Зеленский] и те, кто стоит за ним, готовят новую войну... „Прекращение огня“, непризнание освобожденных нами русских земель российскими, несмотря на состояние фактической войны — втягивание Украины официально в НАТО и таким образом — разделение с НАТО ответственности за возвращение этих территорий под контроль Киевской хунты», — написал Рогозин в своем telegram-канале.
Сенатор считает, что план Зеленского не предполагает снятие санкций с России, а напротив планируется обязать ее выплачивать репарации. В это время Киев будет совместно с НАТО наращивать военный потенциал для военного конфликта с Россией. «Типа „мирный план“ с лавровой веточкой в зубах вонючего голубя-миротворца», — заключил Рогозин.
Ранее Зеленский дал большое интервью Sky News, в котором допустил возможность уступить освобожденные Россией в ходе СВО территории. По его словам, в обмен на это Киев потребовал бы членство в НАТО для оставшейся части Украины. Какую позицию и условия озвучил Зеленский — в материале URA.RU.
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