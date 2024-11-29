Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за затопленной нечистотами аварийки в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Пыть-Яхе. Проблема в том, что подвал здания затоплен нечистотами, фундамент разрушается, крыша протекает, но расселение запланировано только на 2027 год. При этом ремонтных работ не производится, сообщили в информационном центре СУ СК РФ.
«Фундамент здания, 1982 года постройки, разрушается, кровля протекает, подвальные помещения затоплены нечистотами, из-за чего в жилых помещениях образовались сырость и неприятный запах, коммуникации изношены. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, переселение запланировано лишь на 2027 год. При этом мер к проведению ремонтных работ не принимается. Многочисленные обращения жильцов игнорируются», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту заведено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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