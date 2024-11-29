29 ноября 2024

Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за затопленной нечистотами аварийки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин заинтересовался аварийкой в Пыть-Яхе
Бастрыкин заинтересовался аварийкой в Пыть-Яхе Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Пыть-Яхе. Проблема в том, что подвал здания затоплен нечистотами, фундамент разрушается, крыша протекает, но расселение запланировано только на 2027 год. При этом ремонтных работ не производится, сообщили в информационном центре СУ СК РФ.

«Фундамент здания, 1982 года постройки, разрушается, кровля протекает, подвальные помещения затоплены нечистотами, из-за чего в жилых помещениях образовались сырость и неприятный запах, коммуникации изношены. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, переселение запланировано лишь на 2027 год. При этом мер к проведению ремонтных работ не принимается. Многочисленные обращения жильцов игнорируются», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту заведено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Пыть-Яхе. Проблема в том, что подвал здания затоплен нечистотами, фундамент разрушается, крыша протекает, но расселение запланировано только на 2027 год. При этом ремонтных работ не производится, сообщили в информационном центре СУ СК РФ. «Фундамент здания, 1982 года постройки, разрушается, кровля протекает, подвальные помещения затоплены нечистотами, из-за чего в жилых помещениях образовались сырость и неприятный запах, коммуникации изношены. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, переселение запланировано лишь на 2027 год. При этом мер к проведению ремонтных работ не принимается. Многочисленные обращения жильцов игнорируются», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту заведено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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