Рябков: в России обсуждается возможность возобновления ядерных испытаний

Возможность возобновления ядерных испытаний Россией обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Вопрос этот стоит», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва возобновление ядерных испытаний как ответ на действия США. Он подчеркнул, что ситуация сложилась достаточно сложная и она рассматривается во всех аспектах.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России следует провести ядерные испытания, чтобы «человечество задумалось». По его словам, сейчас они запрещены. Его слова стали реакцией на напряженную обстановку у Курской АЭС, которая подверглась угрозе атак ВСУ.
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