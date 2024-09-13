В России требуют провести показательные испытания ядерного оружия

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Ядерные испытания помогут "человечеству задуматься", сообщил депутат ГД Андрей Колесник
Ядерные испытания помогут "человечеству задуматься", сообщил депутат ГД Андрей Колесник Фото:

В России следует провести ядерные испытания, произведя взрыв бомбы на полигоне. Это поможет «человечеству задуматься», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — сообщил Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По словам депутата, если снять мораторий на ядерные испытания, то, вероятнее всего, «человечество задумается».

Так Колесник отреагировал на напряженную обстановку у Курской АЭС из-за действий ВСУ в регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ядерные провокации Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой, а также угроза безопасности России с его стороны и поддерживания конфликта на Украине, привели к изменению и актуализации ядерной доктрины РФ. Об этом пишет деловое издание «Взгляд».

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В России следует провести ядерные испытания, произведя взрыв бомбы на полигоне. Это поможет «человечеству задуматься», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. «Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — сообщил Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По словам депутата, если снять мораторий на ядерные испытания, то, вероятнее всего, «человечество задумается». Так Колесник отреагировал на напряженную обстановку у Курской АЭС из-за действий ВСУ в регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ядерные провокации Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой, а также угроза безопасности России с его стороны и поддерживания конфликта на Украине, привели к изменению и актуализации ядерной доктрины РФ. Об этом пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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