В России следует провести ядерные испытания, произведя взрыв бомбы на полигоне. Это поможет «человечеству задуматься», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — сообщил Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По словам депутата, если снять мораторий на ядерные испытания, то, вероятнее всего, «человечество задумается».
Так Колесник отреагировал на напряженную обстановку у Курской АЭС из-за действий ВСУ в регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ядерные провокации Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой, а также угроза безопасности России с его стороны и поддерживания конфликта на Украине, привели к изменению и актуализации ядерной доктрины РФ. Об этом пишет деловое издание «Взгляд».
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