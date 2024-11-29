Россиянам пообещали обрушение цен на новостройки

«Известия»: в Минстрое пообещали снижение цен на новостройки

30 ноября 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

В новостройках нераспроданными остаются 60% квартир Фото: Илья Московец © URA.RU В России цены на новостройки должны значительно снизиться. Об этом заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. «В новых домах 60% квартир не нашли покупателя. В октябре в Москве продажи упали на 46% к предыдущему году, в Петербурге — на 51%. Средняя стоимость предложения составляет 188 тысяч рублей квадратный метр, тогда как покупки осуществляются по цене 169 тысяч. В результате этого ситуация выглядит так, что первичный рынок перекуплен и существенное падение цен — вопрос времени», — заявил Файзуллин. Его слова приводят «Известия». Сообщалось, что в России разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти. В ЦБ РФ сообщили, что на сегодняшний день разрыв составляет 54-57%. По итогам четвертого квартала разница между новостройками и готовым жильем составляла 44%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России цены на новостройки должны значительно снизиться. Об этом заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. «В новых домах 60% квартир не нашли покупателя. В октябре в Москве продажи упали на 46% к предыдущему году, в Петербурге — на 51%. Средняя стоимость предложения составляет 188 тысяч рублей квадратный метр, тогда как покупки осуществляются по цене 169 тысяч. В результате этого ситуация выглядит так, что первичный рынок перекуплен и существенное падение цен — вопрос времени», — заявил Файзуллин. Его слова приводят «Известия». Сообщалось, что в России разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти. В ЦБ РФ сообщили, что на сегодняшний день разрыв составляет 54-57%. По итогам четвертого квартала разница между новостройками и готовым жильем составляла 44%.