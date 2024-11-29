29 ноября 2024

Россиянам пообещали обрушение цен на новостройки

«Известия»: в Минстрое пообещали снижение цен на новостройки
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В новостройках нераспроданными остаются 60% квартир Фото:

В России цены на новостройки должны значительно снизиться. Об этом заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

«В новых домах 60% квартир не нашли покупателя. В октябре в Москве продажи упали на 46% к предыдущему году, в Петербурге — на 51%. Средняя стоимость предложения составляет 188 тысяч рублей квадратный метр, тогда как покупки осуществляются по цене 169 тысяч. В результате этого ситуация выглядит так, что первичный рынок перекуплен и существенное падение цен — вопрос времени», — заявил Файзуллин. Его слова приводят «Известия».

Сообщалось, что в России разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти. В ЦБ РФ сообщили, что на сегодняшний день разрыв составляет 54-57%. По итогам четвертого квартала разница между новостройками и готовым жильем составляла 44%.

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В России цены на новостройки должны значительно снизиться. Об этом заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. «В новых домах 60% квартир не нашли покупателя. В октябре в Москве продажи упали на 46% к предыдущему году, в Петербурге — на 51%. Средняя стоимость предложения составляет 188 тысяч рублей квадратный метр, тогда как покупки осуществляются по цене 169 тысяч. В результате этого ситуация выглядит так, что первичный рынок перекуплен и существенное падение цен — вопрос времени», — заявил Файзуллин. Его слова приводят «Известия». Сообщалось, что в России разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти. В ЦБ РФ сообщили, что на сегодняшний день разрыв составляет 54-57%. По итогам четвертого квартала разница между новостройками и готовым жильем составляла 44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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