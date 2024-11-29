Происшествия «Отрезал палец и ухо»: свердловский боец СВО жестоко убил двух собутыльников Боец СВО из Первоуральска жестоко убил товарищей и поджег квартиру 30 ноября 2024 в 03:14 Размер текста - 17 + Мужчина нанес одному из товарищей 66 ударов ножом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) участник СВО 31-летний Николай Ч. жестоко расправился со своими товарищами. Одному из них он отрезал палец и часть уха, а после поджег квартиру. Подробности кровавого убийства появились в соцсетях. «В январе 2024 года житель Первоуральска Николай Ч. выпивал в компании двух незнакомцев. В какой-то момент мужчины начали агрессивно спорить, Николай нанес одному не меньше 66 удара ножом, после отрезал ему палец руки и часть уха. Бывший военный поджег квартиру, чтобы скрыть следы», — передает слова адвоката потерпевшей стороны telegram-канал «Осторожно, новости». Второго товарища мужчина ударил разбитой бутылкой в голову и шею. Он нанес погибшему 68 ударов острым предметом. Николая обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Суд назначил 22 года лишения свободы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД и Минобороны. На момент выхода новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Первоуральске (Свердловская область) участник СВО 31-летний Николай Ч. жестоко расправился со своими товарищами. Одному из них он отрезал палец и часть уха, а после поджег квартиру. Подробности кровавого убийства появились в соцсетях. «В январе 2024 года житель Первоуральска Николай Ч. выпивал в компании двух незнакомцев. В какой-то момент мужчины начали агрессивно спорить, Николай нанес одному не меньше 66 удара ножом, после отрезал ему палец руки и часть уха. Бывший военный поджег квартиру, чтобы скрыть следы», — передает слова адвоката потерпевшей стороны telegram-канал «Осторожно, новости». Второго товарища мужчина ударил разбитой бутылкой в голову и шею. Он нанес погибшему 68 ударов острым предметом. Николая обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Суд назначил 22 года лишения свободы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД и Минобороны. На момент выхода новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям