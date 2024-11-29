29 ноября 2024

«Отрезал палец и ухо»: свердловский боец СВО жестоко убил двух собутыльников

Боец СВО из Первоуральска жестоко убил товарищей и поджег квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес одному из товарищей 66 ударов ножом Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) участник СВО 31-летний Николай Ч. жестоко расправился со своими товарищами. Одному из них он отрезал палец и часть уха, а после поджег квартиру. Подробности кровавого убийства появились в соцсетях.

«В январе 2024 года житель Первоуральска Николай Ч. выпивал в компании двух незнакомцев. В какой-то момент мужчины начали агрессивно спорить, Николай нанес одному не меньше 66 удара ножом, после отрезал ему палец руки и часть уха. Бывший военный поджег квартиру, чтобы скрыть следы», — передает слова адвоката потерпевшей стороны telegram-канал «Осторожно, новости».

Второго товарища мужчина ударил разбитой бутылкой в голову и шею. Он нанес погибшему 68 ударов острым предметом.

Николая обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Суд назначил 22 года лишения свободы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД и Минобороны. На момент выхода новости ответ не поступил.

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В Первоуральске (Свердловская область) участник СВО 31-летний Николай Ч. жестоко расправился со своими товарищами. Одному из них он отрезал палец и часть уха, а после поджег квартиру. Подробности кровавого убийства появились в соцсетях. «В январе 2024 года житель Первоуральска Николай Ч. выпивал в компании двух незнакомцев. В какой-то момент мужчины начали агрессивно спорить, Николай нанес одному не меньше 66 удара ножом, после отрезал ему палец руки и часть уха. Бывший военный поджег квартиру, чтобы скрыть следы», — передает слова адвоката потерпевшей стороны telegram-канал «Осторожно, новости». Второго товарища мужчина ударил разбитой бутылкой в голову и шею. Он нанес погибшему 68 ударов острым предметом. Николая обвинили в убийстве с особой жестокостью и поджоге. Суд назначил 22 года лишения свободы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД и Минобороны. На момент выхода новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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