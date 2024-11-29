В Челябинске цены на новогодние елки подскочили до 199 тысяч рублей. Скрин

30 ноября 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Челябинцам озвучили цены на искусственные елки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито». Новость по теме Какие цвета выбрать для елки в 2025 году, чтобы привлечь счастье Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе. Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками. К елке сразу прилагаются игрушки и гирлянда Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/mebel_i_interer/el_iskusstvennaya_novogodnyaya_optom_4493782605 Самая дешевая настольная елка с белыми кончиками обойдется в 120 рублей Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/mebel_i_interer/nastolnye_elki_optom_4231575544 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито». Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе. Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками.