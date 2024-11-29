В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.
«Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито».
Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе.
Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито». Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе. Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками.