29 ноября 2024

В Челябинске цены на новогодние елки подскочили до 199 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Челябинцам озвучили цены на искусственные елки Фото:

В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений.

«Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито».

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Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе.

Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками.

К елке сразу прилагаются игрушки и гирлянда
К елке сразу прилагаются игрушки и гирлянда

Самая дешевая настольная елка с белыми кончиками обойдется в 120 рублей
Самая дешевая настольная елка с белыми кончиками обойдется в 120 рублей

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В Челябинске самые дорогую искусственную елку для помещения в конце ноября 2024 года предлагают приобрести за 199 тысяч рублей. В комплект также входят игрушки и гирлянды. Соответствующее объявление размещено на доске интернет-объявлений. «Искусственная ель. Высота — 1800 мм. 199 тысяч 290 рублей», — говорится на сайте «Авито». Автор объявление сообщил, что указана oптовaя цена пpи покупке от пяти штук. В комплект входят световые гирлянды и коллекция игрушек. Также продавец реализует другие искусственные ели аналогичных параметров за 179 тысяч рублей, уточняя, что они подойдут и для ресторанов, банкетных залов и кафе. Самую дешевую елку можно купить за 120 рублей. За эти деньги клиент получит искусственное дерево на стол 36 сантиметров в высоту. Украшения придется приобретать дополнительно. Всего на сайте «Авито» для челябинцев доступно более трех тысяч объявлений с новогодними елками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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