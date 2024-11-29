Генштаб ВСУ предупредил украинцев о наступлении ВС РФ

30 ноября 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают атаковать (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается для Киева очень сложной. Именно там Вооруженные силы РФ концентрируют боевые усилия. Об этом ВСУ сообщили населению в Facebook (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «ВС РФ активизировали наступательные действия на лиманском и купянском направлениях», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в социальных сетях. Также в штабе констатировали, что обстановка в этих районах напряженная. При этом боевые действия происходили в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском направлении. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. По данным Минобороны РФ, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом. *Facebook принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается для Киева очень сложной. Именно там Вооруженные силы РФ концентрируют боевые усилия. Об этом ВСУ сообщили населению в Facebook (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «ВС РФ активизировали наступательные действия на лиманском и купянском направлениях», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в социальных сетях. Также в штабе констатировали, что обстановка в этих районах напряженная. При этом боевые действия происходили в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском направлении. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. По данным Минобороны РФ, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом. *Facebook принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.