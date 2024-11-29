29 ноября 2024

Генштаб ВСУ предупредил украинцев о наступлении ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военные продолжают атаковать (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается для Киева очень сложной. Именно там Вооруженные силы РФ концентрируют боевые усилия. Об этом ВСУ сообщили населению в Facebook (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«ВС РФ активизировали наступательные действия на лиманском и купянском направлениях», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в социальных сетях. Также в штабе констатировали, что обстановка в этих районах напряженная. При этом боевые действия происходили в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском направлении.

Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. По данным Минобороны РФ, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом.

*Facebook принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

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Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается для Киева очень сложной. Именно там Вооруженные силы РФ концентрируют боевые усилия. Об этом ВСУ сообщили населению в Facebook (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «ВС РФ активизировали наступательные действия на лиманском и купянском направлениях», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в социальных сетях. Также в штабе констатировали, что обстановка в этих районах напряженная. При этом боевые действия происходили в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском направлении. Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. По данным Минобороны РФ, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом. *Facebook принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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