Генштаб ВСУ предупредил украинцев о наступлении ВС РФ

Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается для Киева очень сложной. Именно там Вооруженные силы РФ концентрируют боевые усилия. Об этом ВСУ сообщили населению в Facebook (принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«ВС РФ активизировали наступательные действия на лиманском и купянском направлениях», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в социальных сетях. Также в штабе констатировали, что обстановка в этих районах напряженная. При этом боевые действия происходили в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском направлении.
Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. По данным Минобороны РФ, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом.
*Facebook принадлежат корпорация Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.
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