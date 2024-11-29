Украина атаковала РФ десятками беспилотников

ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. Однако системам ПВО удалось сбить каждый, сообщили в Минобороны РФ.
«<…> пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано
По данным российского военного ведомства, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.