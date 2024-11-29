Украина атаковала РФ десятками беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 47 беспилотников над регионами России
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Вооруженные силы РФ. stock, пво, рлс, рэб, stock
Системам ПВО удалось сбить беспилотники ВСУ, отметили в Минобороны РФ Фото:

ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. Однако системам ПВО удалось сбить каждый, сообщили в Минобороны РФ.

«<…> пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале.

По данным российского военного ведомства, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом.

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ВСУ атаковали Россию с помощью 47 дронов. Однако системам ПВО удалось сбить каждый, сообщили в Минобороны РФ. «<…> пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале. По данным российского военного ведомства, 29 дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три штуки — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями. Также один БПЛА был сбит над Крымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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