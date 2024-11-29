Какие предновогодние премьеры ждут россиян в кинотеатрах

В России перед Новым годом в кинотеатрах выйдут премьеры

30 ноября 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В декабре зрители смогут встретиться со многими знакомыми сюжетами и старыми героями. О премьерах новых «Домовенка Кузи», «Форреста Гампа» и других объявили кинотеатры России на своих афишах. О том, какие фильмы смогут посмотреть россияне в декабре — в подборке URA.RU. «Возвращение Одиссея» Фильмы выйдут перед Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дата выхода: 5 декабря. После двадцатилетних странствий царь Одиссей, победитель Трои, возвращается на Итаку. Он боится открыться народу, опасаясь, что народ не примет его, ведь он вернулся один. В государстве же не все гладко: народ голодает, страна без твердой руки правителя идет ко дну, а его жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме: ее вынуждают выбрать нового мужа вместо Одиссея, а тому придется заявить о своем возвращении, чтобы спасти любимую и свою страну. «Роковая партия» Дата выхода: 5 декабря. В произведении рассказывается о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1951 года между Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном. Оба участника — представители СССР, что придает противостоянию дополнительный идеологический подтекст. В этом противостоянии столкнулись политические взгляды, и вопрос о том, кто станет чемпионом, решался в ожесточенной борьбе. Шахматистам оставалось лишь двигать фигуры, что в контексте такой масштабной политической игры, конечно же, было не самым важным. «Безмолвное братство» Дата выхода: 5 декабря. В 1983 году по Соединенным Штатам прокатилась волна жестоких ограблений. Преступники не останавливались ни перед чем, включая убийства и насилие. ФБР начало подозревать, что за этими преступлениями стоит экстремистская группировка, которая планирует устроить беспорядки по всей стране. Опытный агент Терри Хаск (Джуд Лоу), взявшись за это дело, должен найти и уничтожить экстремистов из тайной организации «Безмолвное братство». «Тогда. Сейчас. Потом» Дата выхода: 12 декабря. В новой картине Роберта Земекиса снялись Том Хэнкс и Робин Райт — парочка из «Форреста Гампа». Сам фильм — это история одного места в американской Новой Англии от древних времен до далекого будущего. Фильм пропитан всем, из чего состоит человеческая жизнь, — любовью, семьей, слезами. Картину сдержанно критикуют за избыток мелодрамы. «Домовенок Кузя» Домовенок снова будет спасать свой сундучок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дата выхода: 19 декабря. Домовенок Кузя, сбежав из плена Бабы-Яги, прячется в багаже семьи, приехавшей в старый дачный дом. Теперь он живет в квартире девочки Наташи, и вместе они должны спасти волшебный сундучок Кузи, исполняющий желания. Но Баба-Яга не хочет терять пленника и сундучок, поэтому приходит в реальный мир, чтобы помешать Кузе и Наташе. Им предстоит разрушить коварные планы злой колдуньи. Советский мультфильм в канун Нового года ожил на большом экране. Сюжетная линия практически не изменилась — в фильме есть и девочка Наташа, и волшебный сундучок и даже главный домовой Нафаня. «Елки-11» Дата выхода: 19 декабря. На этот раз повезло Альметьевску, где в Новый год будет торжествовать межнациональная дружба. Охранник коттеджного поселка дядя Юра (Дмитрий Нагиев) будет спасать своего минипига Костю, Дамир (Рузиль Минекаев) будет спасать от печали девушек, а Золушка (Мария Раскина) будет грезить о встрече с мужчиной своей мечты, турецким актером Бураком Озчивитом. О том, что будет дальше, поклонники «Елок» знают. «Последний ронин» Дата выхода: 26 декабря. Постъядерный мир. Глобальный апокалипсис. От былой славы человечества остались оружие и патроны, ставшие главной мировой валютой, и плащи из кожи, которые может достать каждый житель пустыни. Наверняка где-то недалеко находится и последний барбершоп, потому что ухоженности главного героя в исполнении Юрия Колокольникова можно позавидовать. Герой называет себя Ронином и ищет убийц своего отца, составляя карту окрестностей. Вскоре к нему присоединяется девочка-подросток Мария (Диана Енакаева), готовая заплатить за сопровождение к месту ее рождения. «Быть лучше. История Робби Уильямса» О премьерах объявили кинотеатры России Фото: Размик Закарян © URA.RU Дата выхода: 26 декабря. Картина рассказывает о детстве поп-певца Робби Уильямса, о его успехах в составе бойз-бэнда Take That и фантастически удачной сольной карьере. Отношения с родными и коллегами, миром и творчеством — все как обычно, кроме одного. Уильямс предстает перед зрителями в облике шимпанзе, что является результатом серьезной творческой договоренности. По словам музыканта, люди склонны сопереживать животным больше, чем ближним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В декабре зрители смогут встретиться со многими знакомыми сюжетами и старыми героями. О премьерах новых «Домовенка Кузи», «Форреста Гампа» и других объявили кинотеатры России на своих афишах. О том, какие фильмы смогут посмотреть россияне в декабре — в подборке URA.RU. Дата выхода: 5 декабря. После двадцатилетних странствий царь Одиссей, победитель Трои, возвращается на Итаку. Он боится открыться народу, опасаясь, что народ не примет его, ведь он вернулся один. В государстве же не все гладко: народ голодает, страна без твердой руки правителя идет ко дну, а его жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме: ее вынуждают выбрать нового мужа вместо Одиссея, а тому придется заявить о своем возвращении, чтобы спасти любимую и свою страну. Дата выхода: 5 декабря. В произведении рассказывается о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1951 года между Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном. Оба участника — представители СССР, что придает противостоянию дополнительный идеологический подтекст. В этом противостоянии столкнулись политические взгляды, и вопрос о том, кто станет чемпионом, решался в ожесточенной борьбе. Шахматистам оставалось лишь двигать фигуры, что в контексте такой масштабной политической игры, конечно же, было не самым важным. Дата выхода: 5 декабря. В 1983 году по Соединенным Штатам прокатилась волна жестоких ограблений. Преступники не останавливались ни перед чем, включая убийства и насилие. ФБР начало подозревать, что за этими преступлениями стоит экстремистская группировка, которая планирует устроить беспорядки по всей стране. Опытный агент Терри Хаск (Джуд Лоу), взявшись за это дело, должен найти и уничтожить экстремистов из тайной организации «Безмолвное братство». Дата выхода: 12 декабря. В новой картине Роберта Земекиса снялись Том Хэнкс и Робин Райт — парочка из «Форреста Гампа». Сам фильм — это история одного места в американской Новой Англии от древних времен до далекого будущего. Фильм пропитан всем, из чего состоит человеческая жизнь, — любовью, семьей, слезами. Картину сдержанно критикуют за избыток мелодрамы. Дата выхода: 19 декабря. Домовенок Кузя, сбежав из плена Бабы-Яги, прячется в багаже семьи, приехавшей в старый дачный дом. Теперь он живет в квартире девочки Наташи, и вместе они должны спасти волшебный сундучок Кузи, исполняющий желания. Но Баба-Яга не хочет терять пленника и сундучок, поэтому приходит в реальный мир, чтобы помешать Кузе и Наташе. Им предстоит разрушить коварные планы злой колдуньи. Советский мультфильм в канун Нового года ожил на большом экране. Сюжетная линия практически не изменилась — в фильме есть и девочка Наташа, и волшебный сундучок и даже главный домовой Нафаня. Дата выхода: 19 декабря. На этот раз повезло Альметьевску, где в Новый год будет торжествовать межнациональная дружба. Охранник коттеджного поселка дядя Юра (Дмитрий Нагиев) будет спасать своего минипига Костю, Дамир (Рузиль Минекаев) будет спасать от печали девушек, а Золушка (Мария Раскина) будет грезить о встрече с мужчиной своей мечты, турецким актером Бураком Озчивитом. О том, что будет дальше, поклонники «Елок» знают. Дата выхода: 26 декабря. Постъядерный мир. Глобальный апокалипсис. От былой славы человечества остались оружие и патроны, ставшие главной мировой валютой, и плащи из кожи, которые может достать каждый житель пустыни. Наверняка где-то недалеко находится и последний барбершоп, потому что ухоженности главного героя в исполнении Юрия Колокольникова можно позавидовать. Герой называет себя Ронином и ищет убийц своего отца, составляя карту окрестностей. Вскоре к нему присоединяется девочка-подросток Мария (Диана Енакаева), готовая заплатить за сопровождение к месту ее рождения. Дата выхода: 26 декабря. Картина рассказывает о детстве поп-певца Робби Уильямса, о его успехах в составе бойз-бэнда Take That и фантастически удачной сольной карьере. Отношения с родными и коллегами, миром и творчеством — все как обычно, кроме одного. Уильямс предстает перед зрителями в облике шимпанзе, что является результатом серьезной творческой договоренности. По словам музыканта, люди склонны сопереживать животным больше, чем ближним.