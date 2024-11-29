Пермяков зовут упаковывать гирлянды за зарплату в 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 45 рабочих смен обещают платить до 295 тысяч рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно укладывать гирлянды в коробки. За вахту в 45 рабочих смен вы получите до 295 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Также работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.
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