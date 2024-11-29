29 ноября 2024

Пермяков зовут упаковывать гирлянды за зарплату в 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края выплатят почти 300 тысяч за упаковку гирлянд
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель ищет упаковщика гирлянд
Работодатель ищет упаковщика гирлянд Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 45 рабочих смен обещают платить до 295 тысяч рублей.

«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно укладывать гирлянды в коробки. За вахту в 45 рабочих смен вы получите до 295 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Также работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.

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Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 45 рабочих смен обещают платить до 295 тысяч рублей. «Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно укладывать гирлянды в коробки. За вахту в 45 рабочих смен вы получите до 295 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Также работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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