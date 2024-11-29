29 ноября 2024

Школьница из Екатеринбурга вышла в суперфинал музыкального шоу, но проиграла на последнем этапе. Видео

Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
В суперфинале Арина исполнила песню «Ветер перемен» Фото:

Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы Юлианны Карауловой, но проиграла в последнем этапе. Выпуск с 14-летней Ариной, которая исполнила две душевные песни, появился в эфире Первого канала.

Сначала девушка соперничала с участниками из команды Юлианны Карауловой. Арина выступила с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. После голосования зрителей, екатеринбурженка прошла в суперфинал с отрывом в два балла. Зрители остались в восторге, многие поднялись со своих мест и кричали «Браво!».

У девушки появился шанс побороться за главный приз проекта — миллион рублей и возможность записать собственную песню. В суперфинал также прошли два парня 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.

Арина исполнила песню «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования.

Екатеринбурженка набрала всего 12% голосов и не одержала победу в шоу. Девушку похвалила Юлианна Караулова и пожелала ей успехов. «Она невероятно трудоспособная и трудолюбивая. Я думаю, что ее ждет огромное большое будущее», — отметила наставница.

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Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы Юлианны Карауловой, но проиграла в последнем этапе. Выпуск с 14-летней Ариной, которая исполнила две душевные песни, появился в эфире Первого канала. Сначала девушка соперничала с участниками из команды Юлианны Карауловой. Арина выступила с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. После голосования зрителей, екатеринбурженка прошла в суперфинал с отрывом в два балла. Зрители остались в восторге, многие поднялись со своих мест и кричали «Браво!». У девушки появился шанс побороться за главный приз проекта — миллион рублей и возможность записать собственную песню. В суперфинал также прошли два парня 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана. Арина исполнила песню «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. Екатеринбурженка набрала всего 12% голосов и не одержала победу в шоу. Девушку похвалила Юлианна Караулова и пожелала ей успехов. «Она невероятно трудоспособная и трудолюбивая. Я думаю, что ее ждет огромное большое будущее», — отметила наставница.
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