Развлечения Школьница из Екатеринбурга вышла в суперфинал музыкального шоу, но проиграла на последнем этапе. Видео Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» 30 ноября 2024 в 05:17 Размер текста - 17 + В суперфинале Арина исполнила песню «Ветер перемен» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы Юлианны Карауловой, но проиграла в последнем этапе. Выпуск с 14-летней Ариной, которая исполнила две душевные песни, появился в эфире Первого канала. Сначала девушка соперничала с участниками из команды Юлианны Карауловой. Арина выступила с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. После голосования зрителей, екатеринбурженка прошла в суперфинал с отрывом в два балла. Зрители остались в восторге, многие поднялись со своих мест и кричали «Браво!». У девушки появился шанс побороться за главный приз проекта — миллион рублей и возможность записать собственную песню. В суперфинал также прошли два парня 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана. Арина исполнила песню «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. Екатеринбурженка набрала всего 12% голосов и не одержала победу в шоу. Девушку похвалила Юлианна Караулова и пожелала ей успехов. «Она невероятно трудоспособная и трудолюбивая. Я думаю, что ее ждет огромное большое будущее», — отметила наставница. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы Юлианны Карауловой, но проиграла в последнем этапе. Выпуск с 14-летней Ариной, которая исполнила две душевные песни, появился в эфире Первого канала. Сначала девушка соперничала с участниками из команды Юлианны Карауловой. Арина выступила с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. После голосования зрителей, екатеринбурженка прошла в суперфинал с отрывом в два балла. Зрители остались в восторге, многие поднялись со своих мест и кричали «Браво!». У девушки появился шанс побороться за главный приз проекта — миллион рублей и возможность записать собственную песню. В суперфинал также прошли два парня 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана. Арина исполнила песню «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. Екатеринбурженка набрала всего 12% голосов и не одержала победу в шоу. Девушку похвалила Юлианна Караулова и пожелала ей успехов. «Она невероятно трудоспособная и трудолюбивая. Я думаю, что ее ждет огромное большое будущее», — отметила наставница. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям