Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в суперфинал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы Юлианны Карауловой, но проиграла в последнем этапе. Выпуск с 14-летней Ариной, которая исполнила две душевные песни, появился в эфире Первого канала.
Сначала девушка соперничала с участниками из команды Юлианны Карауловой. Арина выступила с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. После голосования зрителей, екатеринбурженка прошла в суперфинал с отрывом в два балла. Зрители остались в восторге, многие поднялись со своих мест и кричали «Браво!».
У девушки появился шанс побороться за главный приз проекта — миллион рублей и возможность записать собственную песню. В суперфинал также прошли два парня 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.
Арина исполнила песню «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования.
Екатеринбурженка набрала всего 12% голосов и не одержала победу в шоу. Девушку похвалила Юлианна Караулова и пожелала ей успехов. «Она невероятно трудоспособная и трудолюбивая. Я думаю, что ее ждет огромное большое будущее», — отметила наставница.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!