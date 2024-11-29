29 ноября 2024

Журналист URA.RU из Кургана Маковеева победила в конкурсе на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие этапа Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою. Екатеринбург, кубок
Алла Маковеева заняла первое место в одной из номинаций Фото:

Курганская журналистка URA.RU Алла Маковеева победила в окружном конкурсе «Ямальский парламент». Она заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон».

«Когда работаешь над материалом, в первую очередь думаешь о том, насколько он важен и нужен людям. На Ямале сложилась крепкая команда управленцев во главе с молодым амбициозным губернатором Дмитрием Артюховым, умело выстраивающая диалог с населением и открытая к общению. А потому писать о такой командной работе было несложно. Конечно, на тот момент я не думала о каких-либо конкурсах. Победа стала для меня приятной неожиданностью. Ранее я уже побеждала в региональных конкурсах, но в основном на тему бизнеса», — рассказала Маковеева.

Журналистка заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». Она выступила с работой «Справимся со всеми вызовами, как единая команда». Всего на конкурс поступило 48 работ из 10 федеральных и региональных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

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Курганская журналистка URA.RU Алла Маковеева победила в окружном конкурсе «Ямальский парламент». Она заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». «Когда работаешь над материалом, в первую очередь думаешь о том, насколько он важен и нужен людям. На Ямале сложилась крепкая команда управленцев во главе с молодым амбициозным губернатором Дмитрием Артюховым, умело выстраивающая диалог с населением и открытая к общению. А потому писать о такой командной работе было несложно. Конечно, на тот момент я не думала о каких-либо конкурсах. Победа стала для меня приятной неожиданностью. Ранее я уже побеждала в региональных конкурсах, но в основном на тему бизнеса», — рассказала Маковеева. Журналистка заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». Она выступила с работой «Справимся со всеми вызовами, как единая команда». Всего на конкурс поступило 48 работ из 10 федеральных и региональных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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