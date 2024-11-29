Журналист URA.RU из Кургана Маковеева победила в конкурсе на Ямале

30 ноября 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Алла Маковеева заняла первое место в одной из номинаций Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганская журналистка URA.RU Алла Маковеева победила в окружном конкурсе «Ямальский парламент». Она заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». «Когда работаешь над материалом, в первую очередь думаешь о том, насколько он важен и нужен людям. На Ямале сложилась крепкая команда управленцев во главе с молодым амбициозным губернатором Дмитрием Артюховым, умело выстраивающая диалог с населением и открытая к общению. А потому писать о такой командной работе было несложно. Конечно, на тот момент я не думала о каких-либо конкурсах. Победа стала для меня приятной неожиданностью. Ранее я уже побеждала в региональных конкурсах, но в основном на тему бизнеса», — рассказала Маковеева. Журналистка заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». Она выступила с работой «Справимся со всеми вызовами, как единая команда». Всего на конкурс поступило 48 работ из 10 федеральных и региональных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская журналистка URA.RU Алла Маковеева победила в окружном конкурсе «Ямальский парламент». Она заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». «Когда работаешь над материалом, в первую очередь думаешь о том, насколько он важен и нужен людям. На Ямале сложилась крепкая команда управленцев во главе с молодым амбициозным губернатором Дмитрием Артюховым, умело выстраивающая диалог с населением и открытая к общению. А потому писать о такой командной работе было несложно. Конечно, на тот момент я не думала о каких-либо конкурсах. Победа стала для меня приятной неожиданностью. Ранее я уже побеждала в региональных конкурсах, но в основном на тему бизнеса», — рассказала Маковеева. Журналистка заняла первое место в номинации «Говорим и пишем ПроЗакон». Она выступила с работой «Справимся со всеми вызовами, как единая команда». Всего на конкурс поступило 48 работ из 10 федеральных и региональных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.