SHOT: в Лазаревском прогремели взрывы

Громкие звуки взрыва слышали жители Лоо
В Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители
«Было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо», — передает SHOT в своем telegram-канале слова очевидцев. Также о громком взрыве сообщают жители Дагомыса, находящегося в 13 километрах от Лоо. Официальных комментариев об инциденте не поступало.
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