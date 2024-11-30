SHOT: в Лазаревском прогремели взрывы

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Громкие звуки взрыва слышали жители Лоо
Громкие звуки взрыва слышали жители Лоо Фото:

В Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители

«Было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо», — передает SHOT в своем telegram-канале слова очевидцев. Также о громком взрыве сообщают жители Дагомыса, находящегося в 13 километрах от Лоо. Официальных комментариев об инциденте не поступало.

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В Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители «Было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо», — передает SHOT в своем telegram-канале слова очевидцев. Также о громком взрыве сообщают жители Дагомыса, находящегося в 13 километрах от Лоо. Официальных комментариев об инциденте не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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