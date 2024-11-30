Над Черным морем сбили три украинских БПЛА

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над территорией РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа
На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа Фото:

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что еще 8 БПЛА было сбито в Белгородской области. 

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны в telegram-канале. 

Ранее СМИ сообщали, что в Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом telegram-каналу SHOT рассказали местные жители. Официальных комментариев о произошедшем не поступало. 

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Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что еще 8 БПЛА было сбито в Белгородской области.  «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны в telegram-канале.  Ранее СМИ сообщали, что в Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом telegram-каналу SHOT рассказали местные жители. Официальных комментариев о произошедшем не поступало. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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