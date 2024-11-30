Над Черным морем сбили три украинских БПЛА

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что еще 8 БПЛА было сбито в Белгородской области.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны в telegram-канале.
Ранее СМИ сообщали, что в Лазаревском районе города Сочи произошло несколько взрывов. Об этом telegram-каналу SHOT рассказали местные жители. Официальных комментариев о произошедшем не поступало.
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