В Сысерти судимый боец СВО изрезал и забил топором знакомого

В Сысерти (Свердловская область) 32-летний боец СВО изрезал ножом своего знакомого, после чего трижды ударил его топором по голове. Подробности жестокого убийства рассказала сестра погибшего Артема Морозова.
«В тот вечер Артем позвал его вместе выпить… [Предполагаемого убийцу] перекрыло, голову замкнуло, он схватил нож со стола и просто начал его резать, тыкать везде, куда только можно было. Потом вышел на улицу, возле сарая взял колун, вернулся в дом и трижды ударил им брата по голове», — рассказала сестра погибшего Е1.
По информации портала, предполагаемый убийца заявил, что конфликт начался с неприятной фразы Морозова. Подозреваемый признал свою вину и был арестован на два месяца.
Ранее он был дважды судим — за угон и убийство. Летом 2024 года был осужден на 18 лет лишения свободы, однако ушел на СВО. Из-за полученного ранения мужчина вернулся с фронта и поселился в конюшне у общего с погибшим знакомого.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
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