29 ноября 2024

С тюменцев стрясут налогов на 4 миллиарда рублей: как и где заплатить сборы

Жители Тюменской области заплатят 3,7 миллиарда рублей налогов в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Заплатить налоги тюменцы должны не позднее 2 декабря
Заплатить налоги тюменцы должны не позднее 2 декабря Фото:

Жители Тюменской области в 2024 году заплатят 3,7 млрд рублей в качестве имущественных налогов. Среди них 2 млрд рублей — это транспортный налог, 1,2 млрд — налог на имущество и 504 млн рублей — земельный налог. Об этом на официальном сайте сообщает управление ФНС по Тюменской области.

Срок уплаты налогов истекает 2 декабря. Кто и за что должен заплатить, какие есть льготы и и где тюменцы могут рассчитаться с бюджетом? Ответ на самые частые — в материале URA.RU.

Налог на недвижимость

Этот вид налога платят все, у кого в собственности есть квартира, комната, дом, гараж или любое другое недвижимое имущество. Но есть льготы и исключения.

  • Полное освобождение от уплаты этого сбора положено участникам СВО и членам их семей. Недвижимость не должна использоваться как коммерческая, писать заявление на эту льготу не нужно — она предоставляется автоматически.
  • Многодетные родители, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, получают льготы — для них имущественный налог будет уменьшен за счет вычета.

Транспортный налог

Из названия сбора ясно, что это — налог на транспортное средство. Здесь тоже есть нюансы.

  • Владельцы авто с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил налог на транспорт в Тюменской области не платят.
  • Льготу на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил могут получить родители или опекуны в многодетной семье, ветераны ВОВ и ветераны боевых действий, участники СВО и другие льготные категории граждан. 
  • Владельцы автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, наоборот, заплатят повышенный налог. В Тюменской области зарегистрировано 110 таких авто.

Земельный налог

Владельцы земельных участков тоже должны выплачивать ежегодные сборы. Как и в предыдущих случаях, есть предусмотренные законодательством поблажки.

  • Платеж будет льготным для пенсионеров, тюменцев предпенсионного возраста, инвалидов и многодетных родителей. При размере участка до шести соток налог будет уменьшен автоматически; заявление писать не нужно.
  • В каждом муниципальном образовании есть свой список льготных категорий граждан, которым положена налоговая льгота.
  • Ветераны боевых действий полностью освобождены от уплаты земельного налога.

Как заплатить налог

Федеральная налоговая служба предлагает несколько способов уплаты налогов в 2024 году. Выбор зависит от личных предпочтений плательщика. Основные способы:

  • через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;
  • через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
  • в любом отделении банка, через платежный терминал или мобильные приложения по QR-коду, штрих-коду, УИН или полным реквизитам;
  • в любом отделении Почты России.
Налог за детей платится в личном кабинете на сайте ФНС России. Ребенок должен быть подключен к личному кабинету, платеж производится в разделе «Семейный доступ».

Не пришло уведомление

В 2024 году тюменцам разослано 132 тысячи налоговых уведомлений. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Снижение связано с изменением законодательства.

Налоговое уведомление не присылают, если сумма в нем меньше или равна 300 рублям. Раньше действовало ограничение в 100 рублей.

Если вы не получили уведомление или у вас есть вопросы, задать их можно в ближайшей налоговой инспекции. Их адреса есть на официальном сайте ФНС России. Также можно обратиться в мобильные офисы ФНС. В Тюмени они расположены в аэропорту Рощино и в ТРЦ «Остров» на Федюнинского. Не выходя из дома задать вопросы можно по горячей линии контакт-центра 8-800-222-22-22.

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Жители Тюменской области в 2024 году заплатят 3,7 млрд рублей в качестве имущественных налогов. Среди них 2 млрд рублей — это транспортный налог, 1,2 млрд — налог на имущество и 504 млн рублей — земельный налог. Об этом на официальном сайте сообщает управление ФНС по Тюменской области. Налог на недвижимость Этот вид налога платят все, у кого в собственности есть квартира, комната, дом, гараж или любое другое недвижимое имущество. Но есть льготы и исключения. Транспортный налог Из названия сбора ясно, что это — налог на транспортное средство. Здесь тоже есть нюансы. Земельный налог Владельцы земельных участков тоже должны выплачивать ежегодные сборы. Как и в предыдущих случаях, есть предусмотренные законодательством поблажки. Как заплатить налог Федеральная налоговая служба предлагает несколько способов уплаты налогов в 2024 году. Выбор зависит от личных предпочтений плательщика. Основные способы: Не пришло уведомление В 2024 году тюменцам разослано 132 тысячи налоговых уведомлений. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Снижение связано с изменением законодательства. Если вы не получили уведомление или у вас есть вопросы, задать их можно в ближайшей налоговой инспекции. Их адреса есть на официальном сайте ФНС России. Также можно обратиться в мобильные офисы ФНС. В Тюмени они расположены в аэропорту Рощино и в ТРЦ «Остров» на Федюнинского. Не выходя из дома задать вопросы можно по горячей линии контакт-центра 8-800-222-22-22.
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