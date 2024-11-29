ГИБДД Сургута выпустила экстренное предупреждение

В ХМАО 30 ноября ожидается снегопад, усиление ветра и туман. В Госавтоинспекции Сургута предупредили водителей, что на дорогах ухудшается видимость, образуется гололед.
«На территории региона происходит изменение погодных условий... [Ожидается] снегопад, возможны туман или усиление ветра. Это может спровоцировать ухудшение видимости, скользкость и затруднение передвижения по дорогам», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дороге, а также соблюдать безопасную дистанцию, интервал между транспортными средствами и заблаговременно снижать скорость. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу в положенном месте.
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