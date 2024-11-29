29 ноября 2024

ГИБДД Сургута выпустила экстренное предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД просят и водителей, и пешеходов соблюдать правила ПДД
В ГИБДД просят и водителей, и пешеходов соблюдать правила ПДД Фото:

В ХМАО 30 ноября ожидается снегопад, усиление ветра и туман. В Госавтоинспекции Сургута предупредили водителей, что на дорогах ухудшается видимость, образуется гололед.

«На территории региона происходит изменение погодных условий... [Ожидается] снегопад, возможны туман или усиление ветра. Это может спровоцировать ухудшение видимости, скользкость и затруднение передвижения по дорогам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дороге, а также соблюдать безопасную дистанцию, интервал между транспортными средствами и заблаговременно снижать скорость. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу в положенном месте.

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В ХМАО 30 ноября ожидается снегопад, усиление ветра и туман. В Госавтоинспекции Сургута предупредили водителей, что на дорогах ухудшается видимость, образуется гололед. «На территории региона происходит изменение погодных условий... [Ожидается] снегопад, возможны туман или усиление ветра. Это может спровоцировать ухудшение видимости, скользкость и затруднение передвижения по дорогам», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дороге, а также соблюдать безопасную дистанцию, интервал между транспортными средствами и заблаговременно снижать скорость. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу в положенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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