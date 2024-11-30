Песков рассказал о контактах Путина с членами СБ

Песков: контакты с членами Совбеза осуществляются в рабочем порядке
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Песков отметил, что Путин еженедельно участвует в совещаниях с Совбезом
Песков отметил, что Путин еженедельно участвует в совещаниях с Совбезом Фото:

Президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос о причинах отсутствия публичных событий в расписании президента, представитель Кремля пояснил, что обычно Путин еженедельно участвует в оперативных совещаниях с СБ.

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Президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос о причинах отсутствия публичных событий в расписании президента, представитель Кремля пояснил, что обычно Путин еженедельно участвует в оперативных совещаниях с СБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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