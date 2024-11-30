Песков рассказал о контактах Путина с членами СБ

Песков отметил, что Путин еженедельно участвует в совещаниях с Совбезом
Президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос о причинах отсутствия публичных событий в расписании президента, представитель Кремля пояснил, что обычно Путин еженедельно участвует в оперативных совещаниях с СБ.
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