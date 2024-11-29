В Екатеринбурге мать-инвалид заставляла маленькую дочь воровать продукты

В Екатеринбурге 37-летняя мать-инвалид подбила свою 13-летнюю дочь на кражу продуктов из «Монетки». Как стало известно URA.RU, женщину, вероятно, лишили родительских прав.
Все произошло еще в мае, говорит источник агентства. «Девочка несколько дней воровала продукты в „Монетке“ на улице Мира по указанию матери, которая имеет инвалидность и воспитывала ее одна», — рассказал собеседник.
В отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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