29 ноября 2024

В Екатеринбурге мать-инвалид заставляла маленькую дочь воровать продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать вынуждала девочку воровать продукты на протяжении нескольких дней (архивное фото)
Мать вынуждала девочку воровать продукты на протяжении нескольких дней (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 37-летняя мать-инвалид подбила свою 13-летнюю дочь на кражу продуктов из «Монетки». Как стало известно URA.RU, женщину, вероятно, лишили родительских прав.

Все произошло еще в мае, говорит источник агентства. «Девочка несколько дней воровала продукты в „Монетке“ на улице Мира по указанию матери, которая имеет инвалидность и воспитывала ее одна», — рассказал собеседник.

В отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге 37-летняя мать-инвалид подбила свою 13-летнюю дочь на кражу продуктов из «Монетки». Как стало известно URA.RU, женщину, вероятно, лишили родительских прав. Все произошло еще в мае, говорит источник агентства. «Девочка несколько дней воровала продукты в „Монетке“ на улице Мира по указанию матери, которая имеет инвалидность и воспитывала ее одна», — рассказал собеседник. В отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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