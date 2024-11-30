Маск разозлился на Британию за обвинения в интернете

Американский предприниматель и миллиардер Илон Макс в своих социальных сетях раскритиковал Британию. Он выразил свое недовольство ситуацией, связанной с обвинениями за высказывания в интернете.
«Отвратительно», — написал Маск в социальных сетях. Так предприниматель прокомментировал информацию, согласно которой в Великобритании вынесли более 1500 обвинительных приговоров за высказывания в интернете. В РФ же, согласно опубликованным ранее данным, осудили лишь 98 человек за аналогичные действия.
Ранее Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он считает, что этот инцидент был рекламой первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
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