Маск разозлился на Британию за обвинения в интернете

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Илон Маск (на фото) раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Великобритании на фоне критики в адрес России
Илон Маск (на фото) раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Великобритании на фоне критики в адрес России Фото:

Американский предприниматель и миллиардер Илон Макс в своих социальных сетях раскритиковал Британию. Он выразил свое недовольство ситуацией, связанной с обвинениями за высказывания в интернете. 

«Отвратительно», — написал Маск в социальных сетях. Так предприниматель прокомментировал информацию, согласно которой в Великобритании вынесли более 1500 обвинительных приговоров за высказывания в интернете. В РФ же, согласно опубликованным ранее данным, осудили лишь 98 человек за аналогичные действия. 

Ранее Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он считает, что этот инцидент был рекламой первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. 

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Макс в своих социальных сетях раскритиковал Британию. Он выразил свое недовольство ситуацией, связанной с обвинениями за высказывания в интернете.  «Отвратительно», — написал Маск в социальных сетях. Так предприниматель прокомментировал информацию, согласно которой в Великобритании вынесли более 1500 обвинительных приговоров за высказывания в интернете. В РФ же, согласно опубликованным ранее данным, осудили лишь 98 человек за аналогичные действия.  Ранее Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он считает, что этот инцидент был рекламой первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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