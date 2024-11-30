Как завтракать и не толстеть

Нутрициолог Лазуренко: на завтрак лучше есть яйцо пашот и выпечку из псиллиума
© Служба новостей «URA.RU»
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Завтракать лучше яйцом пашот и выпечкой из псиллиума
Завтракать лучше яйцом пашот и выпечкой из псиллиума Фото:

Круассан и кофе на завтрак не несут никакой пользы. Лучше заменить их выпечкой из псиллиума (шелуха семян подорожника), курицей и травяным чаем, которые хорошо насыщают, но не вызывают набор веса. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

«Завтракать сладким круассаном или булочкой и кофе — не совсем хорошая идея. Такой прием пищи не принесет пользы, максимум — короткое удовольствие... Вместо хлеба подойдет выпечка из псиллиума, которую можно сделать самим дома. Добавить в такой завтрак нужно полноценный белок — курицу, например, или яйцо пашот», — рассказала Лазуренко Pravda.Ru. Она добавила, что такой завтрак включает в себя полезные жиры и белки, а также сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, но не провоцируют набор веса.

Также она порекомендовала есть утром сэндвич из цельнозлакового хлеба с авокадо и рыбой, семена чиа и чай. Подойдет для завтрака и тост с индейкой, сыром и авокадо.

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Круассан и кофе на завтрак не несут никакой пользы. Лучше заменить их выпечкой из псиллиума (шелуха семян подорожника), курицей и травяным чаем, которые хорошо насыщают, но не вызывают набор веса. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. «Завтракать сладким круассаном или булочкой и кофе — не совсем хорошая идея. Такой прием пищи не принесет пользы, максимум — короткое удовольствие... Вместо хлеба подойдет выпечка из псиллиума, которую можно сделать самим дома. Добавить в такой завтрак нужно полноценный белок — курицу, например, или яйцо пашот», — рассказала Лазуренко Pravda.Ru. Она добавила, что такой завтрак включает в себя полезные жиры и белки, а также сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, но не провоцируют набор веса. Также она порекомендовала есть утром сэндвич из цельнозлакового хлеба с авокадо и рыбой, семена чиа и чай. Подойдет для завтрака и тост с индейкой, сыром и авокадо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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