Как завтракать и не толстеть

Круассан и кофе на завтрак не несут никакой пользы. Лучше заменить их выпечкой из псиллиума (шелуха семян подорожника), курицей и травяным чаем, которые хорошо насыщают, но не вызывают набор веса. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.
«Завтракать сладким круассаном или булочкой и кофе — не совсем хорошая идея. Такой прием пищи не принесет пользы, максимум — короткое удовольствие... Вместо хлеба подойдет выпечка из псиллиума, которую можно сделать самим дома. Добавить в такой завтрак нужно полноценный белок — курицу, например, или яйцо пашот», — рассказала Лазуренко Pravda.Ru. Она добавила, что такой завтрак включает в себя полезные жиры и белки, а также сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, но не провоцируют набор веса.
Также она порекомендовала есть утром сэндвич из цельнозлакового хлеба с авокадо и рыбой, семена чиа и чай. Подойдет для завтрака и тост с индейкой, сыром и авокадо.
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