В России заявили, что готовы возобновить ядерные испытания на Крайнем Севере

Российский полигон, который находится на архипелаге Новая Земля, уже несколько лет готов к возобновлению ядерных испытаний. О готовности начать их в любое время заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.
«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что если лица, принимающие решения по этому вопросу, примут соответствующее решение, то ядерные испытания начнутся в самое ближайшее время.
Генерал-полковник Владимир Верховцев отметил, что СССР и США уже проводили множество ядерных испытаний. По его словам, имеющейся информации с технической точки зрения уже достаточно, чтобы начать проводить испытания на архипелаге Новая Земля.
«Но если это надо будет сделать с политической точки зрения, то полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний. Для этого нужно лишь решение руководства», — подытожил Верховцев.
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