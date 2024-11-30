В России заявили, что готовы возобновить ядерные испытания на Крайнем Севере

Верховцев: полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний
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Россия готова возобновить ядерные испытания на Новой Земле
Россия готова возобновить ядерные испытания на Новой Земле Фото:

Российский полигон, который находится на архипелаге Новая Земля, уже несколько лет готов к возобновлению ядерных испытаний. О готовности начать их в любое время заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что если лица, принимающие решения по этому вопросу, примут соответствующее решение, то ядерные испытания начнутся в самое ближайшее время. 

Генерал-полковник Владимир Верховцев отметил, что СССР и США уже проводили множество ядерных испытаний. По его словам, имеющейся информации с технической точки зрения уже достаточно, чтобы начать проводить испытания на архипелаге Новая Земля. 

«Но если это надо будет сделать с политической точки зрения, то полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний. Для этого нужно лишь решение руководства», — подытожил Верховцев. 

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Российский полигон, который находится на архипелаге Новая Земля, уже несколько лет готов к возобновлению ядерных испытаний. О готовности начать их в любое время заявил начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев. «Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что если лица, принимающие решения по этому вопросу, примут соответствующее решение, то ядерные испытания начнутся в самое ближайшее время.  Генерал-полковник Владимир Верховцев отметил, что СССР и США уже проводили множество ядерных испытаний. По его словам, имеющейся информации с технической точки зрения уже достаточно, чтобы начать проводить испытания на архипелаге Новая Земля.  «Но если это надо будет сделать с политической точки зрения, то полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний. Для этого нужно лишь решение руководства», — подытожил Верховцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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