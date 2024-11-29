29 ноября 2024

ФСБ и спецназ нагрянули в жилую высотку на Уктусе: кого они искали

В Екатеринбурге задержали парня с килограммом наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали парня, в квартире которого обнаружили около килограмма наркотиков (архивное фото)
Силовики задержали парня, в квартире которого обнаружили около килограмма наркотиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и бойцы СОБР провели силовую операцию в доме по улице Рощинской, 74, рассказал URA.RU очевидец. Корреспондент агентства выяснил, за кем пришли силовики.

«Задержали парня. В квартире и машине у него были наркотики — около килограмма разных веществ», — поделился источник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и бойцы СОБР провели силовую операцию в доме по улице Рощинской, 74, рассказал URA.RU очевидец. Корреспондент агентства выяснил, за кем пришли силовики. «Задержали парня. В квартире и машине у него были наркотики — около килограмма разных веществ», — поделился источник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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