ФСБ и спецназ нагрянули в жилую высотку на Уктусе: кого они искали

Силовики задержали парня, в квартире которого обнаружили около килограмма наркотиков (архивное фото)
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и бойцы СОБР провели силовую операцию в доме по улице Рощинской, 74, рассказал URA.RU очевидец. Корреспондент агентства выяснил, за кем пришли силовики.
«Задержали парня. В квартире и машине у него были наркотики — около килограмма разных веществ», — поделился источник.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей.
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