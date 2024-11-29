29 ноября 2024

В ХМАО пьяный полицейский угнал джип у супермаркета и врезался в сугроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщик приехал в гости к родственникам из окружной столицы
Угонщик приехал в гости к родственникам из окружной столицы Фото:

В Лангепасе (ХМАО) сотрудник полиции из окружной столицы угнал внедорожник у местной жительницы, но далеко уехать не смог, так как влетел в сугроб. В управлении МВД Югры корреспонденту URA.RU сообщили, что нарушитель приехал в гости к родственникам и в момент происшествия находился под воздействие алкоголя.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Автомобиль был обнаружен в сугробе в нескольких сотнях метров от места, внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения. Выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России „Ханты-Мансийский“. В Лангепас он приехал навестить родственников», — говорится в сообщении.

Пострадавшая оставила своей автомобиль заведенным возле магазина и пошла за покупками. Когда вышла — машины уже не было на месте. Угонщик свое поведение сотрудникам полиции объяснить не смог.

Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что нарушитель занимал пост начальника ИВС Ханты-Мансийска. После произошедшего был уволен на следующий же день. Изначально он отказался проходить медосвидетельствование, но позже все-таки сдал кровь. Коллеги отмечают, что пьяным руководителя раньше никогда не видели и до сих пор с трудом верят в произошедшее.

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В Лангепасе (ХМАО) сотрудник полиции из окружной столицы угнал внедорожник у местной жительницы, но далеко уехать не смог, так как влетел в сугроб. В управлении МВД Югры корреспонденту URA.RU сообщили, что нарушитель приехал в гости к родственникам и в момент происшествия находился под воздействие алкоголя. «В дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Автомобиль был обнаружен в сугробе в нескольких сотнях метров от места, внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения. Выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России „Ханты-Мансийский“. В Лангепас он приехал навестить родственников», — говорится в сообщении. Пострадавшая оставила своей автомобиль заведенным возле магазина и пошла за покупками. Когда вышла — машины уже не было на месте. Угонщик свое поведение сотрудникам полиции объяснить не смог. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что нарушитель занимал пост начальника ИВС Ханты-Мансийска. После произошедшего был уволен на следующий же день. Изначально он отказался проходить медосвидетельствование, но позже все-таки сдал кровь. Коллеги отмечают, что пьяным руководителя раньше никогда не видели и до сих пор с трудом верят в произошедшее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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