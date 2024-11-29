В Сургуте (ХМАО) накануне ночью группа подростков устроила опасные «покатушки» на автомобилях по ночному городу. Двое тинейджеров высунулись из окон авто, а еще один — ехал на багажнике. После задержания сотрудниками полиции, нарушители принесли публичные извинения и раскаялись в своем поведении.
«В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой в ночное время водители и пассажиры автомобилей Ford и Honda, передвигаясь по ночному городу, грубо нарушили ПДД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Сургутяне 2003 и 2005 годов рождения признали вину и раскаялись в содеянном», — сообщается в telegram-канале окружного управления МВД.
В отношении водителей авто составлены административные протоколы. Также штрафами были наказаны и пассажиры.
На видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ», юноши на автомобиле Honda ехали по ночному городу, высунувшись из авто, один из них ехал сидя на багажнике. Они также проехали на красный сигнал светофора и громко обсуждали свою поездку нецензурной бранью.
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