29 ноября 2024

В ХМАО тинейджеры публично извинились за опасную езду по ночному городу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноши высовывались из движущегося авто и ругались матом
Юноши высовывались из движущегося авто и ругались матом Фото:

В Сургуте (ХМАО) накануне ночью группа подростков устроила опасные «покатушки» на автомобилях по ночному городу. Двое тинейджеров высунулись из окон авто, а еще один — ехал на багажнике. После задержания сотрудниками полиции, нарушители принесли публичные извинения и раскаялись в своем поведении.

«В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой в ночное время водители и пассажиры автомобилей Ford и Honda, передвигаясь по ночному городу, грубо нарушили ПДД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Сургутяне 2003 и 2005 годов рождения признали вину и раскаялись в содеянном», — сообщается в telegram-канале окружного управления МВД.

В отношении водителей авто составлены административные протоколы. Также штрафами были наказаны и пассажиры.

На видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ», юноши на автомобиле Honda ехали по ночному городу, высунувшись из авто, один из них ехал сидя на багажнике. Они также проехали на красный сигнал светофора и громко обсуждали свою поездку нецензурной бранью.

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В Сургуте (ХМАО) накануне ночью группа подростков устроила опасные «покатушки» на автомобилях по ночному городу. Двое тинейджеров высунулись из окон авто, а еще один — ехал на багажнике. После задержания сотрудниками полиции, нарушители принесли публичные извинения и раскаялись в своем поведении. «В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой в ночное время водители и пассажиры автомобилей Ford и Honda, передвигаясь по ночному городу, грубо нарушили ПДД. Полицейские в кратчайшие сроки установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Сургутяне 2003 и 2005 годов рождения признали вину и раскаялись в содеянном», — сообщается в telegram-канале окружного управления МВД. В отношении водителей авто составлены административные протоколы. Также штрафами были наказаны и пассажиры. На видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ», юноши на автомобиле Honda ехали по ночному городу, высунувшись из авто, один из них ехал сидя на багажнике. Они также проехали на красный сигнал светофора и громко обсуждали свою поездку нецензурной бранью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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