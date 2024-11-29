В многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября оборвался трос у лифта. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео.
«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос или цепь. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать», — рассказал мужчина в беседе с ИА «Первое областное».
Люди зашли в лифт на шестом этаже и отправились вниз. Какой-то момент подъемно-транспортное устройство начало издавать громкие звуки, после чего последовал толчок и сильный шум. Находившиеся внутри мужчина и женщина не пострадали. Они сразу начали вызывать диспетчера.
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