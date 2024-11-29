29 ноября 2024

В многоэтажке Челябинска оборвался лифт с людьми. Видео

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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, лифт, подъезд, карла маркса 164
В Челябинске оборвался трос у лифта, когда внутри были люди Фото:

В многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября оборвался трос у лифта. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео.

«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос или цепь. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать», — рассказал мужчина в беседе с ИА «Первое областное».

Люди зашли в лифт на шестом этаже и отправились вниз. Какой-то момент подъемно-транспортное устройство начало издавать громкие звуки, после чего последовал толчок и сильный шум. Находившиеся внутри мужчина и женщина не пострадали. Они сразу начали вызывать диспетчера.

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В многоквартирном доме на улице Курчатова в Челябинске 30 ноября оборвался трос у лифта. В момент ЧП в кабине была семейная пара. Инцидент попал на видео. «Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос или цепь. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать», — рассказал мужчина в беседе с ИА «Первое областное». Люди зашли в лифт на шестом этаже и отправились вниз. Какой-то момент подъемно-транспортное устройство начало издавать громкие звуки, после чего последовал толчок и сильный шум. Находившиеся внутри мужчина и женщина не пострадали. Они сразу начали вызывать диспетчера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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