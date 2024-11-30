Польские силовики выбросили в Белоруссию избитого мигранта

Польские силовики выбросили избитого мигранта с поломанной рукой на территорию Белоруссии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.
«Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой», — сообщается в официальном telegram-канале погранкомитета. Инцидент произошел 29 ноября, когда египетского гражданина обнаружили в Свислочском районе Гродненской области.
Мужчина был истощен. Пограничники вызвали скорую помощь. Мигранта доставили в больницу. Этот случай продолжает череду инцидентов на белорусско-польской границе, где часто происходят конфликты, связанные с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз (ЕС). Власти Польши обвиняют Минск в искусственном нагнетании кризиса, тогда как Белоруссия отвергает эти обвинения и указывает на насильственное возвращение мигрантов со стороны ЕС.
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