Польские силовики выбросили в Белоруссию избитого мигранта

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Мигранта обнаружили со сломанной рукой
Мигранта обнаружили со сломанной рукой Фото:

Польские силовики выбросили избитого мигранта с поломанной рукой на территорию Белоруссии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

«Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой», — сообщается в официальном telegram-канале погранкомитета. Инцидент произошел 29 ноября, когда египетского гражданина обнаружили в Свислочском районе Гродненской области.

Мужчина был истощен. Пограничники вызвали скорую помощь. Мигранта доставили в больницу. Этот случай продолжает череду инцидентов на белорусско-польской границе, где часто происходят конфликты, связанные с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз (ЕС). Власти Польши обвиняют Минск в искусственном нагнетании кризиса, тогда как Белоруссия отвергает эти обвинения и указывает на насильственное возвращение мигрантов со стороны ЕС.

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Польские силовики выбросили избитого мигранта с поломанной рукой на территорию Белоруссии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики. «Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой», — сообщается в официальном telegram-канале погранкомитета. Инцидент произошел 29 ноября, когда египетского гражданина обнаружили в Свислочском районе Гродненской области. Мужчина был истощен. Пограничники вызвали скорую помощь. Мигранта доставили в больницу. Этот случай продолжает череду инцидентов на белорусско-польской границе, где часто происходят конфликты, связанные с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз (ЕС). Власти Польши обвиняют Минск в искусственном нагнетании кризиса, тогда как Белоруссия отвергает эти обвинения и указывает на насильственное возвращение мигрантов со стороны ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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