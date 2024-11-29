29 ноября 2024

В жесткой аварии под Сысертью погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники полиции
На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

На дороге Арамиль — Андреевка под Сысертью (Свердловская область) 41-летняя водитель Kia потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Ford. В результате аварии погибла пассажир Kia, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель Kia, направляясь в сторону Сысерти, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям, потеряла контроль над управлением транспортного средства, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Сысертскую ЦРБ.

Водитель микроавтобуса рассказал автоинспекторам, что выехал с заправки и заметил, как в его сторону движется Kia, которую занесло. Он пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. В момент ДТП в салоне пассажиров не было. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

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Фото:

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На дороге Арамиль — Андреевка под Сысертью (Свердловская область) 41-летняя водитель Kia потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Ford. В результате аварии погибла пассажир Kia, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Kia, направляясь в сторону Сысерти, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям, потеряла контроль над управлением транспортного средства, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Сысертскую ЦРБ. Водитель микроавтобуса рассказал автоинспекторам, что выехал с заправки и заметил, как в его сторону движется Kia, которую занесло. Он пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. В момент ДТП в салоне пассажиров не было. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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