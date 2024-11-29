29 ноября 2024

Прокуратура проверит инцидент с падением лифта с людьми в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция в отеле Малахит. Челябинск, лифт, кнопки лифта, орви, гостиница, дезинфекция, отель малахит, антисептик, коронавирус
В Челябинске у спускавшегося с 6 этажа лифта оборвался трос Фото:

Прокуратура начала проверку после инцидента с падением лифта в одной из многоэтажек Челябинска. Поводом стали публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

«Прокуратура Советского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме № 11 по ул. Курчатова. В кабине находились люди», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Сотрудники проверят исполнение жилищного законодательства. Также прокуратура даст оценку работе управляющей компании и обслуживающей лифт организации. Если появятся основания, то последуют меры прокурорского реагирования.

Как URA.RU писало ранее, 30 ноября в многоквартирном доме на улице Курчатова оборвался трос у лифта. В момент инцидента внутри находилась супружеская пара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура начала проверку после инцидента с падением лифта в одной из многоэтажек Челябинска. Поводом стали публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону. «Прокуратура Советского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме № 11 по ул. Курчатова. В кабине находились люди», — рассказали в прокуратуре Челябинской области. Сотрудники проверят исполнение жилищного законодательства. Также прокуратура даст оценку работе управляющей компании и обслуживающей лифт организации. Если появятся основания, то последуют меры прокурорского реагирования. Как URA.RU писало ранее, 30 ноября в многоквартирном доме на улице Курчатова оборвался трос у лифта. В момент инцидента внутри находилась супружеская пара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...