Прокуратура проверит инцидент с падением лифта с людьми в Челябинске

Прокуратура начала проверку после инцидента с падением лифта в одной из многоэтажек Челябинска. Поводом стали публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
«Прокуратура Советского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме № 11 по ул. Курчатова. В кабине находились люди», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Сотрудники проверят исполнение жилищного законодательства. Также прокуратура даст оценку работе управляющей компании и обслуживающей лифт организации. Если появятся основания, то последуют меры прокурорского реагирования.
Как URA.RU писало ранее, 30 ноября в многоквартирном доме на улице Курчатова оборвался трос у лифта. В момент инцидента внутри находилась супружеская пара.
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