Происшествия Прокуратура проверит инцидент с падением лифта с людьми в Челябинске 30 ноября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 + В Челябинске у спускавшегося с 6 этажа лифта оборвался трос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура начала проверку после инцидента с падением лифта в одной из многоэтажек Челябинска. Поводом стали публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону. «Прокуратура Советского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме № 11 по ул. Курчатова. В кабине находились люди», — рассказали в прокуратуре Челябинской области. Сотрудники проверят исполнение жилищного законодательства. Также прокуратура даст оценку работе управляющей компании и обслуживающей лифт организации. Если появятся основания, то последуют меры прокурорского реагирования. Как URA.RU писало ранее, 30 ноября в многоквартирном доме на улице Курчатова оборвался трос у лифта. В момент инцидента внутри находилась супружеская пара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура начала проверку после инцидента с падением лифта в одной из многоэтажек Челябинска. Поводом стали публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону. «Прокуратура Советского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме № 11 по ул. Курчатова. В кабине находились люди», — рассказали в прокуратуре Челябинской области. Сотрудники проверят исполнение жилищного законодательства. Также прокуратура даст оценку работе управляющей компании и обслуживающей лифт организации. Если появятся основания, то последуют меры прокурорского реагирования. Как URA.RU писало ранее, 30 ноября в многоквартирном доме на улице Курчатова оборвался трос у лифта. В момент инцидента внутри находилась супружеская пара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям