Челябинцы распродают китайские авто

В Челябинской области на 75% выросли продажи подержанных авто из Китая

30 ноября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

С увеличением доли новых китайских машин на рынке растет и число подержанных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество объявлений с предложением китайских машин на вторичном рынке в октябре выросло на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто». «Количество объявлений о продаже китайских марок автомобилей год к году выросло на 75,4% в октябре. Средняя цена такого автомобиля составила 1 919 000 рублей», — сообщили эксперты. В компании отметили, что массовые продажи продукции китайских автопроизводителей начались относительно недавно. Поэтому многие автомобили еще не достигли срока для их замены и, соответственно, продажи. Доля автомобилей китайского производства на рынке подержанных автомобилей пока что составляет 5,3%, постепенно увеличиваясь. В «Авито Авто» уточнили, что наибольшей популярностью пользуется Chery. На этот автомобиль приходится почти четверть спроса. Каждый пятый интересуется маркой Geely. Примерно столько же — LIFAN. Четвертое и пятое места в рейтинге спроса занимают HAVAL и Great Wall. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество объявлений с предложением китайских машин на вторичном рынке в октябре выросло на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто». «Количество объявлений о продаже китайских марок автомобилей год к году выросло на 75,4% в октябре. Средняя цена такого автомобиля составила 1 919 000 рублей», — сообщили эксперты. В компании отметили, что массовые продажи продукции китайских автопроизводителей начались относительно недавно. Поэтому многие автомобили еще не достигли срока для их замены и, соответственно, продажи. Доля автомобилей китайского производства на рынке подержанных автомобилей пока что составляет 5,3%, постепенно увеличиваясь. В «Авито Авто» уточнили, что наибольшей популярностью пользуется Chery. На этот автомобиль приходится почти четверть спроса. Каждый пятый интересуется маркой Geely. Примерно столько же — LIFAN. Четвертое и пятое места в рейтинге спроса занимают HAVAL и Great Wall.