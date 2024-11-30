Миллион рублей за рождение ребенка: как россиянам получить такие деньги

В России существуют различные меры государственной поддержки для семей, ожидающих или уже имеющих детей. В 2024 году сумма выплат для родителей за первенца может достигать от 700 тысяч до более чем миллиона рублей. URA.RU рассказывает о том, как можно получить такие деньги и какие шаги необходимо предпринять.
Пособие по беременности и родам
Работающие женщины могут получить пособие по беременности и родам, выплачиваемое до рождения малыша, пишет «Парламентская газета». Этот процесс начинается с оформления больничного листа в женской консультации. Затем требуется подать заявление на имя работодателя.
Размер пособия напрямую зависит от длительности отпуска. Обычный срок составляет 140 дней, но в случае осложненных родов этот срок увеличивается до 156 дней, а при многоплодной беременности — до 194 дней. Чем выше зарплата будущей мамы, тем больше сумма получаемого пособия. Выплаты рассчитываются на основе среднего заработка за два предыдущих календарных года.
В 2024 году минимальные размеры пособий составят:
- За 140 дней — 88 565 рублей
- За 156 дней — 98 687 рублей
- За 194 дня — 122 726 рублей
Максимальный размер декретных составляет:
- За 140 дней — 565 562 рублей
- За 156 дней — 630 197 рублей
- За 194 дня — 783 707 рублей
Материнский капитал
Сразу после рождения ребенка семья получает материнский капитал, сумма которого в 2024 году составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на двойню. Эти средства можно направить на различные нужды — покупку жилья, образование детей, формирование накопительной пенсии или на приобретение товаров для детей с инвалидностью. Кроме того, семьи могут оформить ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, сумма которых зависит от прожиточного минимума в регионе.
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличится: 677 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи на второго, если семья ранее не получала эти выплаты. Прогнозируется, что в последующие годы размер материнского капитала будет увеличиваться, что поддержит семьи с детьми.
Единовременное пособие
После рождения малыша, родителям положено единовременное пособие. В случае, если оба родителя безработные, для его получения потребуется обратиться в Социальный фонд.
Так, с 1 февраля 2024 года, размер единовременного пособия составит 24 604 рубля. Подсчитав все возможные выплаты, работающая мама, родившая первого малыша, может рассчитывать на :
- 24 604 рублей единовременной выплаты;
- 630,4 тысячи рублей в виде материнского капитала;
- Минимум 88 565 рублей декретных.
Таким образом, общая поддержка составит 743,6 тысячи рублей. В случае расчета декретных по максимальным значениям, общая сумма выплат может достигать 1,2 млн рублей. Если семья стала обладателем двойни, государственная поддержка может колебаться от одного миллиона до одного миллиона шести сотен тысяч рублей.
Региональные выплаты
Помимо федеральных выплат, поддержку могут предоставлять и региональные власти. Например, в Москве молодые семьи, которые стали родителями первенца, могут получить 113,3 тысячи рублей, если оба родителя моложе 36 лет. В Республике Карелия предусмотрены выплаты в 100 тысяч рублей для студенток возрасте до 25 лет, родивших ребенка.
Государство не останавливается на краткосрочной помощи и продолжает поддерживать семьи в течение первых лет жизни ребенка. Например, существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое минимально составляет 9 227 рублей.
Кроме того, малообеспеченные семьи имеют право на единое пособие на детей до 17 лет. Эта выплата назначается на каждого ребенка в этой возрастной категории, и расчет производится с учетом прожиточного минимума.
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