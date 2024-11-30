В Екатеринбурге продали авто для советских чиновников и люксовую Lamborghini

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Легендарный ГАЗ ЗИМ продали за 3,5 млн рублей
Легендарный ГАЗ ЗИМ продали за 3,5 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге в 2024 году продали несколько уникальных автомобилей, которые нечасто можно встретить на рынке. Например, за 3,5 миллиона рублей был продан легендарный ГАЗ ЗИМ, а почти за 40 миллионов нашелся покупатель на внедорожник Lamborghini, рассказал в интервью URA.RU руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.

«Из интересного в Екатеринбурге продали ГАЗ ЗИМ 1955 года выпуска. Он ушел за 3,5 миллиона рублей, еще Lamborghini Urus за 39,9 миллиона рублей», — рассказал он. ГАЗ ЗИМ — любимое авто советских чиновников. Огромный семиместный седан был ориентирован на министров, начальников главков и других элитариев.

Маньков подчеркнул, что всего за 230 тысяч рублей был продан редкий красный Saturn SL1 1992 года. Этот автомобиль американского производства выпуска 90-х годов редко встречается на российском рынке из-за трудностей с транспортировкой авто из-за рубежа в те годы. «Это диковинка, которую сейчас встретить на дороге — один шанс на миллион», — подчеркнул Маньков.

Помимо этого, он заявил, что в 2025 году на авторынке Свердловской области вряд ли ожидаются серьезные изменения. Однако может сохраниться позиция: рынок — для покупателя. Подробнее о состоянии рынка машин в регионе — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге в 2024 году продали несколько уникальных автомобилей, которые нечасто можно встретить на рынке. Например, за 3,5 миллиона рублей был продан легендарный ГАЗ ЗИМ, а почти за 40 миллионов нашелся покупатель на внедорожник Lamborghini, рассказал в интервью URA.RU руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков. «Из интересного в Екатеринбурге продали ГАЗ ЗИМ 1955 года выпуска. Он ушел за 3,5 миллиона рублей, еще Lamborghini Urus за 39,9 миллиона рублей», — рассказал он. ГАЗ ЗИМ — любимое авто советских чиновников. Огромный семиместный седан был ориентирован на министров, начальников главков и других элитариев. Маньков подчеркнул, что всего за 230 тысяч рублей был продан редкий красный Saturn SL1 1992 года. Этот автомобиль американского производства выпуска 90-х годов редко встречается на российском рынке из-за трудностей с транспортировкой авто из-за рубежа в те годы. «Это диковинка, которую сейчас встретить на дороге — один шанс на миллион», — подчеркнул Маньков. Помимо этого, он заявил, что в 2025 году на авторынке Свердловской области вряд ли ожидаются серьезные изменения. Однако может сохраниться позиция: рынок — для покупателя. Подробнее о состоянии рынка машин в регионе — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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