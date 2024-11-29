29 ноября 2024

В зоне СВО погиб военнослужащий Вадим Трофимов из Пермского края

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О гибели прикамского бойца рассказали власти
О гибели прикамского бойца рассказали власти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Александровска (Пермский край) Вадим Трофимов. Об этом сообщила окружная мэрия.

«В ходе СВО погиб Вадим Трофимов, (12.11.1992). Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Дата похорон еще не назначена. Власти пообещали назвать время и место — позднее.

Прикамский боец имеет награду за отвагу
Прикамский боец имеет награду за отвагу
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Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Александровска (Пермский край) Вадим Трофимов. Об этом сообщила окружная мэрия. «В ходе СВО погиб Вадим Трофимов, (12.11.1992). Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Дата похорон еще не назначена. Власти пообещали назвать время и место — позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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