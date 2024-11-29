В зоне СВО погиб военнослужащий Вадим Трофимов из Пермского края

О гибели прикамского бойца рассказали власти
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Александровска (Пермский край) Вадим Трофимов. Об этом сообщила окружная мэрия.
«В ходе СВО погиб Вадим Трофимов, (12.11.1992). Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Дата похорон еще не назначена. Власти пообещали назвать время и место — позднее.
Прикамский боец имеет награду за отвагу
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