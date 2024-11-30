В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема воды

30 ноября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге активирован Комплекс защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы наводнения. Ожидается, что уровень воды в устье реки Невы может подняться до 2,3 метра в связи с штормом в Финском заливе. Об этом информирует официальный telegram-канал дирекции КЗС. «В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. », — говорится в сообщении. Уточняется, что в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 м В Санкт-Петербурге прогнозируется усиление ветра. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень метеорологической опасности, как сообщает пресс-служба Смольного. Ожидается, что штормовое предупреждение будет актуально начиная с 21:30 30 ноября и до полудня 1 декабря. Власти города настоятельно рекомендуют избегать близости к крупным и старым деревьям, а также по возможности не парковать рядом с ними автомобили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге активирован Комплекс защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы наводнения. Ожидается, что уровень воды в устье реки Невы может подняться до 2,3 метра в связи с штормом в Финском заливе. Об этом информирует официальный telegram-канал дирекции КЗС. «В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. », — говорится в сообщении. Уточняется, что в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с. Прогнозируемая высота волн составит 1,8-2,3 м В Санкт-Петербурге прогнозируется усиление ветра. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень метеорологической опасности, как сообщает пресс-служба Смольного. Ожидается, что штормовое предупреждение будет актуально начиная с 21:30 30 ноября и до полудня 1 декабря. Власти города настоятельно рекомендуют избегать близости к крупным и старым деревьям, а также по возможности не парковать рядом с ними автомобили.