30 ноября 2024

Под Екатеринбургом горит дом, пострадали женщины и ребенок. Видео

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В МЧС опровергли версию, что салют был причиной пожара
В МЧС опровергли версию, что салют был причиной пожара Фото:

В Березовском под Екатеринбургом загорелся частный дом на улице Электриков. От пожара пострадали две женщины и 6-летний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

«30 ноября в 20:54 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Березовский, ул. Электриков. На площади 80 квадратных метров горит частный жилой дом. В 21:43 пожарные локализовали огонь. В результате пожара пострадали две женщины и ребенок шести лет. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте работают 16 спасателей и четыре пожарно-спасательных машины. В соцсетях распространялось мнение о том, что пожар начался из-за запуска фейерверка. В МЧС опровергли эту версию.

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В Березовском под Екатеринбургом загорелся частный дом на улице Электриков. От пожара пострадали две женщины и 6-летний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «30 ноября в 20:54 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Березовский, ул. Электриков. На площади 80 квадратных метров горит частный жилой дом. В 21:43 пожарные локализовали огонь. В результате пожара пострадали две женщины и ребенок шести лет. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. На месте работают 16 спасателей и четыре пожарно-спасательных машины. В соцсетях распространялось мнение о том, что пожар начался из-за запуска фейерверка. В МЧС опровергли эту версию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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