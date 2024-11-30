В Березовском под Екатеринбургом загорелся частный дом на улице Электриков. От пожара пострадали две женщины и 6-летний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области
«30 ноября в 20:54 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Березовский, ул. Электриков. На площади 80 квадратных метров горит частный жилой дом. В 21:43 пожарные локализовали огонь. В результате пожара пострадали две женщины и ребенок шести лет. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте работают 16 спасателей и четыре пожарно-спасательных машины. В соцсетях распространялось мнение о том, что пожар начался из-за запуска фейерверка. В МЧС опровергли эту версию.
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