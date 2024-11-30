30 ноября 2024

«Ноги раздроблены, в крови»: в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с тремя машинами. Видео

В Екатеринбурге произошла авария с тремя машинами, на месте реанимация
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС доставало пострадавшего из иномарки (архивное фото)
МЧС доставало пострадавшего из иномарки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Советской (жилой район Пионерский) столкнулись три автомобиля. На месте ДТП образовалась толпа, приехал реанимобиль, рассказал читатель URA.RU.

«Серьезное ДТП, как будто бы красная Mazda выезжала со двора и не уступила дорогу серебристому Volkswagen Polo, который ехал по ул. Советской и снес ей перед . Было очень много людей, подходили вплотную, их просили сотрудники МЧС отойти. Водителя из Mazda выносили, ноги сильно раздроблены, в крови, штаны порваны. И выглядит как просто мясо. Не то чтобы прямые ноги, какие-то они все кривые, непонятные, прямо как каша», — поделился собеседник.

По его словам, в аварии принял участие еще «УАЗ Патриот» с наклейками «Россети Урал», который от столкновения отлетел и «намотался» на столб. Также читателю показалось, что в толпе была жена пострадавшего, которая ходила в пижамных штанах и кричала что-то про своего мужа.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Советской (жилой район Пионерский) столкнулись три автомобиля. На месте ДТП образовалась толпа, приехал реанимобиль, рассказал читатель URA.RU. «Серьезное ДТП, как будто бы красная Mazda выезжала со двора и не уступила дорогу серебристому Volkswagen Polo, который ехал по ул. Советской и снес ей перед . Было очень много людей, подходили вплотную, их просили сотрудники МЧС отойти. Водителя из Mazda выносили, ноги сильно раздроблены, в крови, штаны порваны. И выглядит как просто мясо. Не то чтобы прямые ноги, какие-то они все кривые, непонятные, прямо как каша», — поделился собеседник. По его словам, в аварии принял участие еще «УАЗ Патриот» с наклейками «Россети Урал», который от столкновения отлетел и «намотался» на столб. Также читателю показалось, что в толпе была жена пострадавшего, которая ходила в пижамных штанах и кричала что-то про своего мужа. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...