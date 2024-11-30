В Екатеринбурге на улице Советской (жилой район Пионерский) столкнулись три автомобиля. На месте ДТП образовалась толпа, приехал реанимобиль, рассказал читатель URA.RU.
«Серьезное ДТП, как будто бы красная Mazda выезжала со двора и не уступила дорогу серебристому Volkswagen Polo, который ехал по ул. Советской и снес ей перед . Было очень много людей, подходили вплотную, их просили сотрудники МЧС отойти. Водителя из Mazda выносили, ноги сильно раздроблены, в крови, штаны порваны. И выглядит как просто мясо. Не то чтобы прямые ноги, какие-то они все кривые, непонятные, прямо как каша», — поделился собеседник.
По его словам, в аварии принял участие еще «УАЗ Патриот» с наклейками «Россети Урал», который от столкновения отлетел и «намотался» на столб. Также читателю показалось, что в толпе была жена пострадавшего, которая ходила в пижамных штанах и кричала что-то про своего мужа.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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